Michal Feller: Evropské organizace varují před unáhlenými změnami v ochraně vlka

Hnutí DUHA Šelmy se spolu s více než 75 dalšími evropskými nevládními organizacemi připojila k otevřenému dopisu , který byl adresován vládám všech 27 členských států EU, poslancům národních parlamentů i evropským a mezinárodním médiím. V dopise společně vyzýváme členské státy, aby odmítly snížení ochrany vlka obecného (Canis lupus) a zachovaly jeho stávající přísný ochranný status podle směrnice EU o stanovištích.Apelujeme na to, aby státy vyčkaly s případnými legislativními změnami alespoň do doby, než bude ukončeno soudní přezkoumání tohoto kroku u Soudního dvora EU. Zdůrazňujeme, že navrhované snížení ochrany vlka, které prosazuje politické vedení EU, postrádá pevný právní i vědecký základ a může být v budoucnu soudně zrušeno. Přijetím předčasných změn národní legislativy by státy riskovaly nejen ohrožení zranitelných vlčích populací, ale i právní odpovědnost a soudní spory.

Otevřený dopis upozorňuje, že:

• právní situace kolem změny ochrany vlka není dosud vyjasněna a soudní řízení proti tomuto rozhodnutí stále probíhá,

• většina vlčích populací v Evropě zůstává podle vědeckých poznatků zranitelná, ohrožená nebo kriticky ohrožená,

• podle práva EU nejsou politické ani socio-ekonomické argumenty platným důvodem pro snížení ochrany druhu,

• členské státy mají právo (a v některých případech povinnost) udržet přísnější ochranu, než jaká je požadována na evropské úrovni, zejména pokud to odpovídá aktuálním vědeckým poznatkům.

Dopis připomíná i to, že členské státy mají 18 měsíců na případné promítnutí změny do své legislativy, ale tato transpozice není povinná – a státy mohou rozhodnutí o snížení ochrany zcela odmítnout. Některé země, jako například Česká republika, Belgie, Polsko či Portugalsko, už oznámily, že chtějí zachovat přísnou ochranu vlka.

Naše organizace se k tomuto otevřenému dopisu připojila, protože považujeme zachování přísné ochrany vlka za klíčové nejen z hlediska ochrany přírody, ale i z hlediska právní jistoty a odpovědnosti vůči budoucím generacím.

