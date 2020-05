Helena Škrdlíková: Zelená dohoda je dobrým plánem pro obnovu Evropy po pandemii, nevzdávejme se jí

Radim Polášek 16.5.2020 11:08

Zelená dohoda ekomomiku nenastartuje, ale pohřbí.

Klíčový přínos jakýchkoliv opatření týkajících se ekonomiky totiž nespočívá v počtu pracovních míst, které příslušné opatření přináší, ale v množství produkce, v poměru k nákladům, jaké příslušné opatření umožní vyrobit. Počet pracovních sil nutných k té výrobě pak není přínos tohoto opatření, i když těm lidem přináší živobytí, ale náklady na tu produkci.

Například před nějakou dobou jsem četl, že německá Energiewende přinesla v německé energetice navíc asi 70 tisíc pracovních míst. Dnes už to může být možná 100 tisíc pracovních míst. Co to znamená? Množství vyprodukované elektřiny je před začátkem Energiwende relativně stejné jako dnes, to jest tolik, kolik Němci spotřebují. O něco vzrostla, to ale není důležité. Němci tehdy jako nyní dostávají totéž, nyní ale musí v zaplacených cenách za elektřinu platit navíc 100 tisíc lidí. Neboli kdyby energetika zůstala klasická, němci by nemuseli platit mzdy 100 tisícům lidí. O to víc by mohli investovat do sebe, do svého bydlení, do svého vzdělání atd. Těch 100 tisíc lidí by nenašlo práci v OZE energetice, ale mohli by dělat něco jiného. Mohli by třeba vynalézat, objevovat nové věci, pracovat na výrobách s vysokou přidanou hodnotou, posunout technický rozvoj o kousek dál. Jenže to neudělají, protože díky Energiwende pracují jako nějakcí provozní elektrikáři, opraváři a podobní v energetice.

A tak to bude se vším, čeho se zelená dohoda dotkne. Vyprodukuje se méně, se stejnými zdroji, počty pracovních sil, výrobními linkami a všichni za ty produkty budou muset zaplatit znatelně víc a obecně se uskromnit. Od občanů až po státní instituce.¨

A to ještě není všechno, nazývat dnešní zdroje a produkty bezuhlíkatými je jen pokrytecké lhaní do kapsy. Suroviny pro výrobu fotovoltaiky, větrníků,a dalších OZE zdrojů, pro elektromobily a další zelené výrobky, to je ocel, hliník, beton, plasty, měď atd, to se všechno vyrábí technologiemi emitujícími CO2. Kdybychom je měli vyrábět bezuhlíkatými technologiemi, vyrobíme s existujícími vstupy, to jest počty pracovních sil, rozměrově podobně velkými výrobnami jako využíváme nyní a dostupnými finančními prostředky destkrát až stokrát méně oceli, betonu a dalšího. Například elekromobil Tesla postavený z materiálů vyráběných bezuhlíkatými technologiemi s takovou nebude stát 2 milióny Kč, ale 100 - 200 miliónů Kč. A tak by to bylo s každým výrobkem .

