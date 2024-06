Ekologické organizace: Riziko pro jaderný tendr – zkušenosti jeho účastníků jsou problematické nebo nedostatečné

Emil Novák 28.6.2024 11:02

To je zajímavé, že prý "APR1000 není vyzkoušený typ reaktoru, který by splňoval evropské bezpečnostní požadavky", když jde o výkonově menší variantu APR-1400, která podle amerického jaderného dozoru "fully meets US safety requirements": https://world-nuclear-news.org/Articles/Korean-reactor-design-certified-for-use-in-USA

Navíc splňuje i požadavky evropských utilit, kde se mimo jiné posuzuje i z hlediska bezpečnosti: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-s-APR1000-certified-for-European-use

