Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude
1. Vůle zřídit NP Křivoklátsko byla deklarována ve vládním programu této koalice (a sám jsem to dával, spolu se zástupci ODS a lidovců před minulými volbami, dokud jsem byl v TOP 09, do programu koalice SPOLU).
2. Strašně se to prokaučovalo už na začátku vlády, kdy ministryně Hubáčková (lidovci) velmi otálela s návrhem novely zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK - "114ka"), kterým je dnes nutno dnes nový NP vyhlásit (o tom dále). Vedla jednání se starosty, která nikam nevedla, pak prohlásila, že se o tom bude jednat až s novými starosty po komunálních volbách (ty byly v říjnu 2022), a pak podivně rezignovala, a pak se dlouho nic nedělo. Pak byl jmenován Petr Hladík (jaro 2023), a pomalu se začala novela připravovat.
3. Z obavy před nesouhlasem Sněmovny MŽP rovnou do novely dalo některé ústupky. Možná si myslelo, že tím otupí hrany nesouhlasu (jak se mýlilo…). Ty ústupky byla jednak „hasičské“, jednak k fungování Rad parků. Ty „hasičské“ byly velmi devastační, protože se vlastně požární ochrana prolomila do ochrany přírody tím, že všude měly být zřízeny cisternami sjízdné cesty (včetně těžce vybojovaných bezzásahových zón), nové nádrže, udržovány průseky, a vůbec by vznikl v NP takový pěkný hasičský polygon. Dále měla být vráceno, zkratkovitě řečeno, právo veta starostům při jednáních v Radách NP. To někomu může přijít jako marginalita, ale my, co o tom něco víme, tak víme, že by to znamenalo možnou blokaci jakýmkoliv schvalování zonace, klidových území, zásad péče o NP. Proti tomu se už v době přípravy ozvali ředitelé existujících NP, protože jim bylo jasné, že to dost prolomí to, co v NP léta těžce obhajovali a tvořili.
4. Teď je na čase vysvětlit předchozí změny ve "114ce". V roce 2017 (Richard Brabec, ANO) byla schválena novela zákona, která velmi pomohla ochraně přírody v národních parcích. Tomu i po letech opravdu tleskám. Jenže jako ústupek byl tenkrát schválen princip, že každý nový NP bude vyhlášen novelou zákona. To předtím nebylo, a třeba NP Šumava a Podyjí byly vyhlášeny nařízením vlády a NP České Švýcarsko samostatným zákonem – tedy nebylo třeba otevřít zákon.
5. A právě to nutné otevření zákona (kdy se můžou dávat pozměňovací návrhy k jakékoliv části zákona) způsobilo, že Křivoklátsko nebude vyhlášeno.
Jen co novela zákona konečně doputovala do Sněmovny (podzim 2024), bylo jasné, že tohle otevření zákona si lobbisté nenechají ujít. A taky ano. Bylo k němu podáno před 50 pozměňovacích návrhů, které zcela devastačně útočily na různé části zákona – měla být velmi zjednodušena výstavba v NP, omezena suverenita správ při rozhodování o vlastním území, měl se konat návrat ke kácení lesů kvůli kůrovci i v bezzásahových a cenných územích, a mnoho dalších zvěrstev.
6. A protože se začaly blížit volby, stal se zákon obětí boje koalice a opozice. Navíc vlastně nebylo jasné, zda pro novelu (a zamítnutí těch všech devastujících pozměňováků) zvednou případně ruce všichni nutní koaliční poslanci. Třetí čtení bylo odsouváno, protože opozice proti novele využila všechny procedurální možnosti, až je konec…
7. Poučení? Pokud zůstane vyhlašování nových NP v režimu novely zákona, asi už dlouho žádný nový NP nevznikne. To, že tento první pokus dopadl takto je návodem do budoucna. Stávající NP si mohou oddechnout, že jejich ochrana nebude novelou dramaticky snížena. Křivoklátsko má smůlu, že se stalo obětí. A pokud vím, žádné z volebních uskupení vyhlášení nového NP ve svých programech neslibuje. Velký regres v ochraně přírody začíná být dokonán….
Slavomil Vinkler10.9.2025 16:55
Slavomil Vinkler10.9.2025 17:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
Omlouvám se za překlep. Pane Hruško...
Jaroslav Řezáč10.9.2025 17:51 Reaguje na Slavomil Vinkler
Proti povodňovým opatřením nikdo není, ale amatérismu a krátkozrakosti až účelové naivitě.
Protipovodňové opatření musí být souborem opatření v krajině ne jedna trapná přehrada... celá krajina se musí zprocesovat, aby fungovala jako celek ale to neznamená, že to bude 100%.
Slavomil Vinkler10.9.2025 18:24 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Já ale skutečně pokládám za převelikou, obtížně napravitelnou škodu na ochraně přírody ten odklon občanů. Národní parky měly být nejméně Soutok, Křivoklátsko, možná Brdy.
Slavomil Vinkler10.9.2025 17:05
Jaroslav Řezáč10.9.2025 17:54 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jaroslav Řezáč10.9.2025 17:56 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jan Šimůnek10.9.2025 17:14
Opravdu neexistuje jediný důvod, aby bezcenní parazité, ekologové, měli možnost lidem kafrat do toho, co si smějí postavit, nebo jak podnikat. Je mi jasné, že pro ekologa je člověk, který pracuje a vydělává peníze (mj. i na něj) ekvivalentem čehosi, co mu uvázlo na podrážce, když šlápl do psího exkrementu. Naštěstí tito lidé mají volební preference kolem 2 %, a od toho by se měly odvíjet i jejich reálné možnosti zasahovat do životů lidí i chodu státu.
Jan Šimůnek10.9.2025 17:56
Ono bohatě stačí, že se ekologie totálně zdiskreditovala před obyčejnými lidmi. Vůbec nemusí jít o nějaké developery apod. Prostě, ekologie je pro normálního občana hrozba. Ono je to spíš dobře, protože naprostá většina ekologických organizací jsou levičáci až ultralevičáci, jejichž cílem je likvidace demokracie. Ochrana životního prostředí je jen maskování. Takže pokud se jim ta maska zdiskredituje, bude jen dobře i obecně politicky.
Jan Šimůnek10.9.2025 18:10
10.9.2025 17:51 Požár, kůrovec apod. nejsou žádná "příroda". A ne v hospodářském, uměle vysazeném lese, z něhož ekofanatici a záměrní škůdci údajně chtějí dělat "divočinu".
Protipovodňová opatření ekologové důsledně blokují a musejí být přemáhány jejich obstrukce, ať už jde o odlehčovací kanály, poldery nebo přehrady. Dokonce přišli se "zpřírodňováním" vodních toků, což už ve Španělsku při loňských povodních stálo desítky lidských životů.
A běžnou taktikou zelených je, že se soustředí na jedno místo, třeba protipovodňové hráze, kde zabrání výstavbě a celá hráz, nebo dokonce systém hrází, není funkční. Na Moravě takové lokality jsou.
Jistěže bude nutné legislativu upravit tak, aby ektivisté z nějaké tramtárie nemohli blokovat stavbu, kterou si místní přejí.
10.9.2025 17:54 V důsledku bezzásahovosati jsme přišli o pralesy, v nichž rostly prastaré stromy, některé od 16. století. A které by bez oné "bezásahovosti" rostly třeba dalších pár set let. A pokud "zomace" zlikviduje historicky (mj.) cenný les, pak je asi na ní něco v principu špatného.
Břetislav Machaček10.9.2025 18:41
mnozí lidé ani slyšet, natož se s nimi ztotožnit. Jedním z nich jsem i já.
Vláda se už bála před volbami odradit další voliče od své podpory a po
na sílu prosazené CHKO Soutok to s NP Křivoklátsko raději odpískala.
Už tak si nadělala mnoho nepřátel pouhou myšlenkou prosadit nechtěné a
asi ji došlo, že už nikoho dalšího nesmí odradit od své podpory. Nyní
záleží na výsledku voleb a na důležitějších věcech, než nějaký nový NP.
Ty stávající mnohé lidi zklamaly tím, jak dopadly po vyhlášení NP a
jsou pro ně důvodem nevolit ty, kteří prosazují nový NP s rizikem, že
dopadne taky tak.