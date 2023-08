Jakub Hruška: Po roce na místě požáru v NP České Švýcarsko

Slavomil Vinkler 3.8.2023 07:53

A proč by měla být obnova nazývána přirozená? Vždyť je to nálet.

Požár založil člověk, z počátku podpořil člověk, Vznikající les samovýsevem je opět silně pyrofytický, tedy jiný než patří tj. buk, dub... Strategie břízy je vyrůst, vyhořet = spálit konkurenci a pak znovu nálet. K tomu, aby se ke slovu dostal buk či dub a jiné listnáče je třeba buď velké štěstí, tedy trvale vysoké srážky tak 50-200 let (to nelze očekávat), nebo lidský zásah.

Odpovědět