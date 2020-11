Jan Čižinský: Lex Dukovany otvírá cestu ke smlouvě, kterou by normální člověk nepodepsal

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Proslov Jana Čižinského v Poslanecké sněmovně k vládnímu návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona o podporovaných zdrojích energie.

Zákon, který projednáváme ve druhém čtení, otevírá cestu k největší zakázce v dějinách České republiky, jejíž hodnota se bude pohybovat v řádu stovek miliard korun – přesnou částku nikdo neví.

Přesto jeho projednávání tady ve Sněmovně zatím doprovází zvláštní poklid.

Pan vicepremiér Havlíček při prvním čtení říkal „pojďme všechno prodiskutovat na hospodářském výboru“, ale ani na výboru se žádná velká debata nevedla, ti, kdo měli přijít, asi nepřišli, a diskutovalo se spíš o tom, jak zákon co nejrychleji protlačit Sněmovnou. Poslechl jsem si zvukové záznamy.

Garanční výbor po prvním čtení dostal pouhé dva pozměňovací návrhy, oba od kolegy Lipavského, oba byly výborem zamítnuty.

V posledních dnech k tomuto zákonu všichni dostáváme mnoho e-mailů od občanů, kteří vyjadřují oprávněné obavy o bezpečnostní rizika a o dopady zákona na ceny elektřiny pro odběratele. Přesto byl včera večer v systému nahrán jediný PN – od kolegy Jana Bartoška.

Máte tedy opravdu co do činění se skvělou předlohou, která potřebuje jediné – být co nejrychleji schválena?

K procesu přípravy zákona

Pan vicepremiér Havlíček v prvním čtení mluvil o velkém obratu v přípravě dostavby Dukovan. Řekl, že za posledních 13 nebo 14 měsíců se podařilo vytvořit jízdní řád, model financování, investorský a dodavatelský model, uzavřít klíčové smlouvy mezi ČEZem a státem, zahájit notifikační proces s Evropskou komisí a připravit tento zákon.

Netroufám si hodnotit zbytek tohoto velkého úsilí, koncentrovaného do posledního roku a něco, ale pokud jde o zákon, který právě projednáváme, mám obavu, že platí úsloví „práce kvapná, málo platná“.

Návrh zákona byl projednáván ve zkráceném a zúženém meziresortním připomínkovém řízení! Přitom se tu vymezuje prostor pro uzavření smlouvy, která minimálně na 30 let svým rozsahem ovlivní ceny energií pro domácnosti i podnikatele.

Řadu výhrad k návrhu, které v konečném znění předloženém Sněmovně nebyly reflektovány, vyjádřila ve svém stanovisku i předsedkyně Legislativní rady vlády, paní ministryně Benešová.

Návrh zákona také vyvolává různé otázky související s bezpečností státu. Tento aspekt ale přenechám kolegům a budu se držet ekonomických souvislostí.

K samotnému obsahu zákona

Zákon v podstatě říká, že stát může poskytnout půjčku na výstavbu nového jaderného zdroje a že může s investorem uzavřít smlouvu o odkupu elektřiny, kterou zdroj vyrobí, za takzvanou „realizační cenu“. To je cena, která investorovi zaručí návratnost investic při započtení všech typů nákladů, včetně přiměřeného zisku.

Pokud tato smluvená „realizační cena“, za kterou bude stát vyrobenou elektřinu vykupovat, bude vyšší než tržní cena silové elektřiny v době, kdy ji stát prodá na trhu, bude výsledkem transakce ztráta – tedy ztráta pro stát. K tomu bohužel s velkou pravděpodobností skutečně dojde. V souvislosti s klimatickými závazky evropské státy stále více přecházejí k obnovitelným zdrojům energie a ceny obnovitelné energie jdou prudce dolů. A stát bude v takovém případě chybějící prostředky vybírat od koncových spotřebitelů elektřiny – tedy od lidí připojených k elektřině, konkrétně formou zvýšených poplatků za síťové služby.

K obsahu zákona detailněji

Smlouva o výkupu elektřiny se uzavírá na 30 let a lze ji několikrát prodloužit až ukončení provozu elektrárny. Má to znamenat, že už teď předkladatelé předpokládají, že se nepodaří splatit investorovy prostředky, navzdory regulované výkupní ceně elektřiny, za těch třicet let projektové životnost elektrárny, a bude nutné cenovou regulaci prodloužit až do konce provozu? Téměř jistě ano.

Podmínky předpokládané u půjčky, kterou může investorovi poskytnout Ministerstvo financí na úhradu části investičních nákladů, jsou opravdu zajímavé. Za pozornost zejména stojí, že po doby výstavby, není půjčka úročena. Výstavbu ministerstvo odhaduje na 5 až 10 let, ale všichni asi tušíme, že se to může dost protáhnout. Kladu si otázku, jestli se skutečně jedná o podporu výstavby, nebo spíš o podporu vládou vybraného investora. Důvodová zpráva přitom žádné dopady této půjčky na státní rozpočet nepřipouští. Je mi záhadou, jak toho stát dosáhne, když si ty peníze bude muset sám vypůjčit. On nám je někdo taky půjčí bezúročně?

Výše realizační ceny má být stanovena na základě rozpočtových nákladů. To má nejspíš zaručovat, že riziko navýšení realizačních nákladů nad schválený rozpočet, k čemuž při výstavbě jaderných elektráren zcela standardně dochází, ponese pouze investor. Takže to by bylo fajn. Následně je ale definován mechanismus, podle kterého se tato realizační cena může upravovat každých 5 let, a po dohodě smluvních stran i častěji. A v případě, že se na úpravě investor a ministerstvo dohodnou, je možné cenu upravit i bez toho, že by byla zjištěna její nepřiměřenost. Investor se tak opět dostává do pozoruhodně luxusní situace.

V pravidlech stanovení realizační ceny návrh zákona používá velmi vágní pojmy, jako „ekonomicky oprávněné náklady“ nebo „přiměřený zisk“. To může vyústit ve vleklé spory mezi státem a investorem.

Vláda bude svým nařízením stanovovat nejvyšší přípustnou částku, kterou budou doplácet koneční zákazníci formou poplatků za síťové služby. Nikde ale není stanoven žádný limit, což ohrožuje konečné spotřebitele a vylepšuje pozici investora. Naproti tomu zákon o podporovaných zdrojích energie takovou maximální možnou částku obsahuje.

Z toho, co jsem uvedl, vyplývá tristní závěr. Konstrukce návrhu zákona je taková, že investor neponese prakticky žádné riziko. Veškerá potenciální ekonomická rizika, která plynou z výstavby, provozu a likvidace jaderné elektrárny, jsou v konečném důsledku přenesena na odběratele elektřiny a daňové poplatníky.

Proč? Pokud je výstavba nového jaderného zdroje tak riskantní záležitost, že se do ní investor nebude pouštět bez převzetí rizik státem, nebo lépe řečeno jeho občany, tak je asi na místě položit si otázku, jaký má vůbec smysl se do té výstavby pouštět.

Pan zpravodaj při vystoupení na výboru uvedl, že návrh zákon úmyslně dává budoucí vládě, která bude o zakázce rozhodovat, velkou míru autonomie, protože detailně neřeší, do jaké míry ponese náklady státní rozpočet a do jaké míry finální spotřebitel. Ano, to je pravda – ale pro mě je to zároveň největší slabina předloženého návrhu. Opravdu si nemyslím, že by Sněmovna měla schválením tohoto návrhu rezignovat na svou kontrolní roli vůči vládě a prostě jí vtisknout do ruky bianco šek, na který se vejde dvanáctimístná částka, a nechat ji, ať si s ním dělá, co chce. Zejména když ta široce nastavená pravidla opravdu umožňují vznik situací, které budou velice komfortní pro investora, ale velice nekomfortní pro daňového poplatníka a spotřebitele.

Jsem si vědom, že je tu nějaká dohoda mezi koalicí a částí opozice na tom, že tento zákon má dostat zelenou, mám ale dojem, že si to vláda vyložila jako signál k rezignaci na kvalitu a vyváženost návrhu, který poslala do Sněmovny. Proto v podrobné rozpravě přednesu návrh na zamítnutí návrhu zákona. Přihlásím se také k pozměňovacímu návrhu, který vypouští všechny paragrafy zákona. Vnímám to – a vnímejte to prosím také tak – jako gesto, které má upozornit na ekonomickou nevýhodnost celé akce. Po solárním tunelu nám a našim obyvatelům a podnikatelům hrozí tunel atomový a tento návrh k němu směřuje mílovými kroky.

Nikdo z nás by neměl hlasovat pro návrh, který otvírá cestu ke smlouvě s takovými parametry, že by ji ve svém soukromém životě nikdy neuzavřel. Je to jako podepsat realitnímu makléři bianco smlouvu na třicetiletou hypotéku, s tím že nevím, v čem nakonec budu bydlet a kolik mě to bude stát. Prosím, nedělejme to.

