Jan Čižinský: Čtvrť nad bobří řekou

Břetislav Machaček 16.3.2024 09:01

Bobr z 90% strom vždy pokácí do vody a pouze z 10% na souš, kde ho naporcuje a do vody odtáhne. Na zimu si střádá stromy pod led, kde je v klidu oholí

z kůry a drobných větví. No a to je problém při případných povodních, které takové kmeny zvednou a posunou tam, kde mohou ohrozit mosty, protipovodňové bariéry, kotvící lodě atd. Co pak? Kdo je za takové škody odpovědný? Bobr?

Nikoliv, ale ten, kdo mu tu činnost umožnil a tím jsou ochranáři a liknaví

ouřadové neschopní operativně zasáhnout. Tam, kde nestaví "hrady", tak si

hrabe nory i do ochranných hrází a propadnout se nohou do jeho nory znamená si tu nohu zlomit. Na povrchu tu noru nezjistíte, dokud se do ní nepropadne vaše noha. Sám jsem to už zažil a vylekaný jsem byl já i bobr, který noru

urychleně opustil. Nic proti bobrům v NP, rezervacích a jiných chráněných územích, ale proboha jinde s rozumem a nikoliv pouze slepě chránit, když

tam evidentně škodí. Doporučím levnou ochranu stromů nátěrem metru kmene gumoasfaltem, což se v praxi osvědčilo a stromu to nevadí. Bobrovi ale ano

a je to levnější a méně v přírodě rušivé, než oplocení kmene. Pokud mu

mohu něco k okusu nechat, tak budiž, ale pokud ne, tak ho je třeba buď

vystrnadit a nebo neodbytného obyvatele zlikvidovat. Je tak početný, že

už nehrozí vyhubení a ochrana by měla být vždy o míře ochrany a nikoliv

pouze o ochraně totální.

