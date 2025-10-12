Jan Habart: Kde Česko váhá, tam Němci šlapou na plyn
Rozšíření podpory provází i zpřísnění pravidel. Provozovatelé získají podporu jen v omezeném počtu hodin, což je má motivovat k flexibilnímu řízení výroby elektřiny z biomasy. Část peněz cílí i na zdroje, které vedle elektřiny také produkují teplo pro systémy centrálního zásobování.
Německo v loňském roce vyrobilo z obnovitelných zdrojů už rekordních 57 % své elektřiny. To vedle poklesu emisí CO2 nicméně přináší také zvýšené nároky na distribuční sítě. Němci ale přišli s win-win řešením. Přísnější pravidla pro biomasu motivují bioplynové stanice, aby využily jednu ze svých nejsilnějších stránek, tedy možnost řídit výrobu bezemisní elektřiny a tepla, a pomohly tak stabilizovat německou distribuční síť. Řiditelný obnovitelný zdroj tak pomůže vyrovnávat jiné, neřiditelné obnovitelné zdroje.
Rozhodnutí Komise je podle CZ Biom průlomové i pro českou energetickou legislativu. Komise totiž jasně potvrdila, že pásmová podpora, tedy možnost vyplácet podporu pouze v určitých hodinách, je v souladu s evropskými pravidly. Tento mechanismus navrhoval CZ Biom i pro Českou republiku, ale návrh byl Poslaneckou sněmovnou odmítnut, mimo jiné kvůli obavám Ministerstva průmyslu a obchodu z notifikačního procesu v Bruselu.
Rozhodnutí Komise ukazuje, že naše dřívější návrhy šly správným směrem. Budeme proto usilovat o obnovení diskuze o pásmové podpoře i v Česku. Ta by mohla pomoci rozvoji bioplynových a biomasových zdrojů a zároveň posílit energetickou bezpečnost a stabilitu sítí.
Větší stabilita pro evropskou energetiku
Navýšení podpory přináší několik zásadních inovací:
• větší objem aukcí pro nové i stávající projekty,
• samostatnou kvótu pro biomasové instalace napojené na soustavy zásobování teplem,
• vyšší platby za flexibilní výrobu elektřiny,
• zavedení podpory vyplácené jen v konkrétních hodinách.
Podle německého ministerstva hospodářství opatření přinese větší jistotu zhruba 2.500 provozům, přičemž první aukce v novém režimu se uskuteční už letos v říjnu s kapacitou přes 800 MW.
Celkově jde o jasný signál, že Německo sází na biomasu a bioplyn jako na stabilizační prvek své energetiky, ale zároveň tlačí sektor k vyšší flexibilitě a lepšímu využití tepla. To je přesně cesta, kterou potřebuje i Česká republika.
Sdružení CZ Biom dlouhodobě upozorňuje, že bez moderní a flexibilní biomasy nebude možné efektivně zvládnout odklon od uhlí ani posílit soběstačnost v teplárenství. Tam, kde je konverze bioplynových stanic smysluplná, lze navíc provozy doplnit o výrobu biometanu. Ten představuje takřka identickou náhradu zemního plynu, který Evropská unie dnes z většiny dováží z jiných částí světa. Biomasa tak znamená posílení nejen distribučních sítí, ale také energetické bezpečnosti Česka a celé Evropy.
Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy.
