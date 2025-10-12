https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-habart-kde-cesko-vaha-tam-nemci-slapou-na-plyn
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jan Habart: Kde Česko váhá, tam Němci šlapou na plyn

12.10.2025 | Jan Habart |
Diskuse: 2
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Chris Jones / Flickr
Evropská komise schválila navýšení německého podpůrného programu pro výrobu elektřiny z biomasy a bioplynu o dalších 7,9 miliardy eur. Tento krok potvrzuje klíčovou roli, kterou má biomasa v přechodu na stabilní a nízkoemisní energetiku. Sdružení CZ Biom vyzývá zákonodárce z nově složené Poslanecké sněmovny, aby se inspirovali německým přístupem a umožnili rozvoj sektoru i u nás.
 

Rozšíření podpory provází i zpřísnění pravidel. Provozovatelé získají podporu jen v omezeném počtu hodin, což je má motivovat k flexibilnímu řízení výroby elektřiny z biomasy. Část peněz cílí i na zdroje, které vedle elektřiny také produkují teplo pro systémy centrálního zásobování.

Německo v loňském roce vyrobilo z obnovitelných zdrojů už rekordních 57 % své elektřiny. To vedle poklesu emisí CO2 nicméně přináší také zvýšené nároky na distribuční sítě. Němci ale přišli s win-win řešením. Přísnější pravidla pro biomasu motivují bioplynové stanice, aby využily jednu ze svých nejsilnějších stránek, tedy možnost řídit výrobu bezemisní elektřiny a tepla, a pomohly tak stabilizovat německou distribuční síť. Řiditelný obnovitelný zdroj tak pomůže vyrovnávat jiné, neřiditelné obnovitelné zdroje.

Rozhodnutí Komise je podle CZ Biom průlomové i pro českou energetickou legislativu. Komise totiž jasně potvrdila, že pásmová podpora, tedy možnost vyplácet podporu pouze v určitých hodinách, je v souladu s evropskými pravidly. Tento mechanismus navrhoval CZ Biom i pro Českou republiku, ale návrh byl Poslaneckou sněmovnou odmítnut, mimo jiné kvůli obavám Ministerstva průmyslu a obchodu z notifikačního procesu v Bruselu.

Rozhodnutí Komise ukazuje, že naše dřívější návrhy šly správným směrem. Budeme proto usilovat o obnovení diskuze o pásmové podpoře i v Česku. Ta by mohla pomoci rozvoji bioplynových a biomasových zdrojů a zároveň posílit energetickou bezpečnost a stabilitu sítí.

Větší stabilita pro evropskou energetiku

Navýšení podpory přináší několik zásadních inovací:

      • větší objem aukcí pro nové i stávající projekty,
      • samostatnou kvótu pro biomasové instalace napojené na soustavy zásobování teplem,
      • vyšší platby za flexibilní výrobu elektřiny,
      • zavedení podpory vyplácené jen v konkrétních hodinách.

Podle německého ministerstva hospodářství opatření přinese větší jistotu zhruba 2.500 provozům, přičemž první aukce v novém režimu se uskuteční už letos v říjnu s kapacitou přes 800 MW.

Celkově jde o jasný signál, že Německo sází na biomasu a bioplyn jako na stabilizační prvek své energetiky, ale zároveň tlačí sektor k vyšší flexibilitě a lepšímu využití tepla. To je přesně cesta, kterou potřebuje i Česká republika.

Sdružení CZ Biom dlouhodobě upozorňuje, že bez moderní a flexibilní biomasy nebude možné efektivně zvládnout odklon od uhlí ani posílit soběstačnost v teplárenství. Tam, kde je konverze bioplynových stanic smysluplná, lze navíc provozy doplnit o výrobu biometanu. Ten představuje takřka identickou náhradu zemního plynu, který Evropská unie dnes z většiny dováží z jiných částí světa. Biomasa tak znamená posílení nejen distribučních sítí, ale také energetické bezpečnosti Česka a celé Evropy.

Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy.

foto - Habart Jan
Jan Habart
Autor je předseda asociace CZ Biom.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

12.10.2025 07:36
Vyrábět plyn a elektřinu z jakékoli biomasy je strategická chyba. Biomasa patří do půdy. Buď jako statkové hnojivo, nebo biouhel. Vždyť nám chybí v půdě jak humus, tak akumulační schopnost zadržovat vodu a živiny musíme dodávat syntetické.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.10.2025 08:43
Mnohem lépe šlapali,
když měli stabilní dodávky plynu, při dlouhodobých smlouvách za přijatelné ceny ze SSSR, následně Ruska.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

