Jan Habart: Vláda apeluje na rozvoj výroby domácího zeleného plynu

Tomáš Zeman 25.6.2022 07:41

Autor, zřejmě zaslepený svojí vášní k bioplynu, zapomněl napsat kde by chtěl brát zdroje pro vyšší výrobu bioplynu a samozřejmě nechce vidět, jak problematický a neudržitelný je už ten stávají stav bioenergetiky.

To Fialovo prohlášení je ve snaze nahradit zemní plyn bioplynem, ale i v dostavbě Dukovan, úplně mimo možnou realitu. Ekonomickou i ekologickou, prostě udržitelnou. Původní myšlenka vyrábět před 30 lety bioplyn z vedlejších produktů živočišné výroby byla skvělá. Ale byl to moc malý objem už tehdy a v současné době je chov zvířat na polovičním stavu. Takže se bioplyn vyrábí z cíleně pěstovaných plodin. Převážně kukuřice. A nastává stejně šílený, zoufalý proces jako u biopaliv, kdy se musí pro získání energie příliš energie vložit a efektivita je velice sporná. Zdroj energie tak závislý na fosilních zdrojích je přece úplný nesmysl, protože vůbec neřeší princip o který by mělo jít. Ne jen nahradit dovážený zemní plyn, ale spotřebovávat co nejméně fosilních zdrojů. Vypěstovat biomasu do bioplynek je energeticky i materiálně velice náročné, často problematické i z pohledu ochrany půdy a krajiny, a navíc to zabírá plochu pro pěstování potravin. Podle mě tudy cesta nevede. Ta je ve střešní fotovoltaice a úsporách.

Odpovědět