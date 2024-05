Jan Halík: Jak se projevuje rez hrušňová

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Jan Halík Na pražských sídlištích je jich mnoho. Byly levné a rostou rychle. Jalovec čínský.

Zdroj | Jan Halík Nákazu na jalovcích poznáme i mimo vegetační dobu podle ztloustlých úseků na větvích.

Nastává období, kdy po prvních květnových deštích se objevují na některých druzích jalovců rosolovité útvary produkující spory parazitické houby – rzi hrušňové. Je to dvoubytná rez střídající dva hostitele a to jalovec čínský, jalovec chvojka a hrušně.Tento patogen se k nám dostal koncem 90. let a pronikl natolik, že už je všudypřítomný a najdeme ho i na planých hrušních daleko od lidských sídel.

V zemích západní Evropy už před 30. lety většinou zakázali prodej hostitelských druhů jalovců a doporučovali, či nařizovali jejich odstraňování ze zahrad i veřejných prostorů.

U nás, krom článků v zahrádkáři a stránkách zájmových skupin, se nic nedělo.

Foto | Lenka Šulcová / pestujeme-cz.com Aecidie prorůstající kůrou jalovce někdy během dubna. Po dešti nabobtnají, zrosolovatí a zbarví se do rezava.

Napadené hostitelské jalovce čínské a chvojky se tu vyskytují zejména na sídlištích a parcích zakládaných v 70. a 80. letech.

Zdroj | Jan Halík Zrosolovatělé výrůstky - aecidie po dešti koncem dubna a počátkem května.

Taktické je v takovém případě odstraňovat jalovce, protože na nich tato parazitická houba setrvává nastálo, postupně prorůstá do silnějších větví a kmínku a jalovce postupně chřadnou.

Zdroj | Vintage Tree Care Napadené listy hrušně v červenci.

U hrušní napadá jen listy během května, později se objeví žluté až oranžové skvrny a na spodní straně listů výtrusotvorné pohárkovité výrůstky.

Zdroj | Jan Halík Silně napadané hrušně prosychají a druhotně podléhají napadení kůrovcovitými brouky.

Silně napadené hrušně shodí úrodu nebo oslabené podlehnou jiným škůdcům a patogenům.

Zdroj | Jan Halík Pro čínské jalovce je nákaza touto rzí už neléčitelná houba postupuje do silnějších větví a ty pak postupně chřadnou a nakonec usychají.

Podívejte se, jestli takové jalovce nemáte a působte i na okolí. Zachráníte tak naše stále vzácnější a dražší ovoce – hrušky.

Zdroj | Jan Halík popisek

Co se týká ochrany, postřik fungicidem dospělých hrušních v podmínkách malých zahrádek je problematický, snad jen mladé nebo zákrskové stromky.

Bližší informace o karanténních opatřeních najdete na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pod který spadá rostlinolékařská správa.

