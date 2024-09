Jan Lenart: Jaké efekty v krajině zřetelně podporují povodně? Držte si klobouky, tečeme z kopce!

pavel 19.9.2024 08:13

takže víme že pan autor vystudoval dělá asáka oganizuje různé schůzky a festivaly sepsal pár článečků no celkem nic moc a co udělal v v praxi kde co prosadil co naplánoval ohledně zádržných systémů osobně si myslím že pan autor který se po studiu věnuje naučným stezkám a knížečkám z kanclu je nám na nic prostě další člověk který bude dávat knížecí rady toto jsou jeho projekty - Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie - Konzultace metod u odborníků v zahraničí vedoucí k inovaci fyzickogeografických předmětů a vedení závěrečných prací - ano titul před jménem za jménem a výsledky jeho práce v praxi velké .... ale všem poradí co dělají špatně měl by jít do politiky tam by zapadl

