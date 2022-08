Jan  Nový: Mladí čápi bílí z Nových Hradů se do Afriky nepodívají. Na vině je nebezpečný sloup elektrického vedení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Enrico Gombala / Zoo Ostrava Takto vypadá zabezpečený sloup vysokého napětí. Řada z nich ale takto zabezpečená není a ročně se na nich zraní nebo uhynou tisíce ptáků, nejčastěji káně lesní, poštolky, krkavcovití pěvci nebo právě čápi bílí. Na snímku Opatření na sloupech VN v Zoo Ostrava.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tragicky skončilo před několika dny letošní hnízdění čápů bílých v Nových Hradech. Tři mláďata se dostala do péče Třeboňské záchranné stanice postupně na přelomu července a srpna. V pátek 12. srpna se podařilo dva mladé čápy na loukách za Novými Hrady úspěšně vypustit. O dva dny později však svou krátkou životní pouť ukončili na nebezpečném sloupu elektrického vedení v půl kilometru vzdálené obci Štiptoň. Oba mladí čápi při odletu z rizikového „posedu“ utrpěli smrtelná poranění elektrickým proudem.

Hnízdění čápů bílých v Nových Hradech letos skončilo tragicky. V průběhu několika dní na přelomu července a srpna se nejprve všechna tři mláďata dostala do péče Třeboňské záchranné stanice.

První z čápat skončilo na zemi mezi zástavbou po potyčce se sourozenci o potravu, druhé o něco později přistálo na podobném místě po silném poryvu větru. Do prostoru členitých úzkých dvorků a zahrádek si čapí rodiče netroufali a mláďata sama nebyla schopna se odtud dostat. Poslední ze sourozenců se po nepovedeném pokusu o odlet z hnízda procházel mezi auty na sídlišti a rovněž nebyl zatím schopen samostatného letu.

Po zhruba 14 dnech bylo zjevné, že čapí junioři by již měli být schopni bezproblémového odletu. Vypravili jsme se do Nových Hradů, abychom je vrátili co nejblíže místu, odkud pocházejí, a kde se dosud na hnízdě zdržovali i oba rodiče. Dvě z mláďat se podařilo na louce za městem úspěšně vypustit, zakroužila nám nad hlavami a zmizela v dáli. Třetí čáp po řadě neúspěšných pokusů o odlet prozatím skončil zpět v péči stanice.

Pocity štěstí z návratu dvou mladých čápů do volnosti však již za dva dny vystřídal velký smutek. Obě mláďata bohužel při svých prvních potulkách po okolí využila coby posedu nebezpečný sloup elektrického vedení v nedaleké obci Štiptoň. Oba ptáci posléze při odletu z tohoto rizikového místa utrpěli smrtelná poranění elektrickým proudem.

Sloupy elektrického vedení jsou významnou nástrahou volné krajiny. V prostředí s nedostatkem solitérních stromů na ně usedají nejen čápi, ale i poštolky, káňata, luňáci, orli nebo výři. Velké množství dosud nezabezpečených sloupů starého typu má jen v ČR ročně na svědomí tisíce ptačích životů. Do stanic pro poraněné volně žijící živočichy se dostane jen zlomek popálených zvířat a zranění bývají ve většině případů fatální nebo vedou k trvalému handicapu v podobě amputovaných částí křídel.

reklama