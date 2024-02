Jan Staněk: Elektromobilita a co rok 2024 nepřinese

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Svět adoptuje elektromobilitu

Oblast elektromobility patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory. V zemích jako Norsko, Nizozemí, Švédsko či Dánsko převýšil v roce 2023 už počet nově prodávaných elektromobilů podíl 25 % a v celé EU činil v prosinci 2023 tržní podíl elektroaut 18,5 % - víc než podíl dieselových vozů. Mnoho Čechů se zatím k praktickému využití elektromobilů staví skepticky a v určité části společnosti panují i ryze nenávistné názory. Co podle mě nejvýznamnějšího přinese rok 2024?

Celosvětově bylo v roce 2023 prodáno celkem 14,4 milionu čistě bateriových elektromobilů, což představovalo meziroční nárůst o 70 %. V roce 2024 bude tento trend dále posilovat díky rostoucí nabídce, konkurenci i klesajícím cenám elektromobilů a počet prodaných elektroaut pravděpodobně pokoří hranici 20 milionů, což by představovalo 50 % meziroční nárůst.

Jak se letos změní podíl elektroaut v České republice

Během roku 2023 bylo v České republice registrováno 6 701 nových elektromobilů (když nepočítáme hybridní auta „do zásuvky“). To sice představuje 70% meziroční nárůst, nicméně s celkovým tržním podílem 3 % patříme v tomto ohledu mezi země s nejpomalejším rozvojem v EU. Lze předpokládat, že rok 2024 přinese díky zlevňování a rozšiřující se nabídce elektromobilů nárůst tržního podílu na minimálně 5 %. Významnou roli v tom budou hrát také nově dostupné dotace pro firmy a blížící se povinný ESG reporting pro korporace, které tak budou elektromobily pořizovat.

Nejzajímavější očekávané novinky známých značek

Vizionářskou procházku s očekávanými novinkami začněme kde jinde než doma, u Škodovky. Ta představí ve druhé polovině roku svůj druhý čistě elektrický model Elroq, který bude “o číslo” menší než stávající Enyaq. Pro škodovku se jedná o významný milník, nad nímž však visí otazník v podobě prodejní ceny připravované novinky v souvislosti s výrazně rostoucí konkurencí. Aktuálně totiž přestává být větší Enyaq mezi elektrickými SUV cenově atraktivní volbou.

Na atraktivitě naopak výrazně roste Model Y, který Tesla nabízí nově už od 1 070 400 Kč, a to v bohaté výbavě. Toto elektrické SUV vyráběné v Berlíně předstihlo v roce 2023 v prodejích Toyotu RAV4 a stalo se nejprodávanějším autem napříč všemi kategoriemi na světě a současně také nejprodávanějším autem v EU (zde se dostalo před Dacii Sandero) i nejprodávanějším elektromobilem v Česku (po odečtení Enyaqů, které si registrovala sama Škoda Auto pro vlasní potřeby). Pokud udrží Tesla nastavenou cenovou politiku i po uvedení faceliftu, který přijde na trh v řádu několika měsíců, obhájí Model Y velmi silnou pozici. O celosvětové prvenství v prodejích elektromobilů bude v roce 2024 Tesla velmi pravděpodobně bojovat s nově nastupujícím čínským lídrem BYD.

Významný krok v oblasti elektromobility chystá koncern Stellantis zastřešující 14 automobilových značek. V podobě Peugeotu e-3008 představí svůj první plnohodnotný elektromobil bez kompromisů v atraktivním SUV/crossover střihu s reálným dojezdem přes 500 km. České zákazníky využívající automobil převážně ve městě osloví z tohoto koncernu velmi pravděpodobně kompaktní pětidveřový crossover Citroën ë-C3 s reálným dojezdem kolem 250 km vyráběný na Slovensku. Jeho cena bude pravděpodobně startovat na 575 000 Kč. Když už jsme na Slovensku, připomeňme, že premiér Fico se nedávno vyjádřil, že vláda podpoří tamní automobilový průmysl v přechodu na produkci elektromobilů.

Do kategorie kompaktních automobilů patří také legendární Renault 5, jehož závodní verze si získala své jméno začátkem osmdesátých let v rally sportu. Revival tohoto vozu v elektrické podobě chystá automobilka právě na letošní rok s tím, že jeho cena by se měla pohybovat kolem 625 000 Kč. Kromě toho začne Renault dodávat také nový prostorný elektrický Scenic s reálným dojezdem kolem 500 km.

Dvě zajímavé novinky očekáváme ke konci roku také od Hyundai. První z nich je kompaktní elektrický Casper prodávaný v ceně od 500 tisíc korun a druhou bude velké elektrické SUV Ioniq 7.

Otázkou mnoha příznivců elektromobility je, zda se po uvedení na čínský trh dostane do Evropy středně velké SUV KIA EV5, jehož design připomíná velkou Kia EV9. Podle odhadu Electro Dada by mohla cena tohoto elektromobilu začínat na obdobné částce, jako nošovická Hyundai Kona Electric, což je cca 900 tisíc korun.

Jak je na tom Německo? BMW, tamní jednička na poli elektromobilů, prodala v roce 2023 15 % své produkce už v čistě elektrickém provedení. Mezi nejvýznamnější letošní očekávané novinky z Mnichova patří prostorné elektrické kombi i5 Touring a sesterské Mini, které zahájí dodávky nového elektrického třídveřového Cooperu a rodinného crossoveru Countryman E.

Volkswagen by rád zamíchal karty již představeným sedanem ID.7, který se během roku objeví i ve verzi kombi. Odezva ze strany zákazníků však zatím nedosahuje představ automobilky a odhadovat efekt uvedení rodinné verze a nových akčních výbav na letošní prodeje vozů rodiny ID nelze.

Našlápnuto má další koncernová značka Audi. V roce 2024 představí plně elektrické vozy Q6 e-tron a A6 e-tron, oba budou postaveny na platformě PPE (Premium Platform Electric) sdílenou s Porsche Macan. Tato platforma se přes rok potýkala s potížemi souvisejícími s koncernovým softwarovým řešením.

Zmíněné Porsche uvede na trh hned dvě vysoce atraktivní a výkonná e-auta. První bude plně elektrická verze nejprodávanějšího modelu Macan (SUV) s 800voltovou architekturou a řidiče se sportovními ambicemi osloví také výrazný technologický facelift sedanu Taycan včetně Sport Turismo a Cross Turismo verzí s výrazně delším dojezdem, ultra rychlým nabíjením, a nově v super výkonné třímotorové verzi.

Otěže přebírá Čína – letos opět pozici posílí

Ať se nám to líbí, nebo ne, nejvýznamnější pozici si v oblasti elektromobility přebrala Čína a na zbytku světa je teď ukázat, že se s jejím nástupem dokáže vyrovnat. A nebude to vůbec snadné. Čína totiž bojuje velmi komplexním arzenálem, mezi který patří rychlé tempo inovací, výzkumu i uvádění výsledků vývoje do reality, zjednodušování a automatizace výroby, zázemí tamních technologických gigantů a fakt, že aktuálně dominuje s více než 56% podílem trhu celosvětové výrobě baterií. A to nemluvíme o poměru výkonu a ceny tamních elektromobilů. Díky tomu všemu nastavuje nyní Čína laťku, což je obrovskou výzvou pro pomalé byrokratické odborové organizace evropských automobilek. Zároveň panuje mezi více než 80 čínskými automobilovými značkami krvavý konkurenční boj, který řada z nich neustojí a krachne.

Na evropský trh míří Čína chytře. Letos zde představí nové elektromobily uváděné pod značkami, které dobře známe. Čínská značka s britskými kořeny MG z koncernu SAIC přinese na český trh ostrou verzi hatchbacku MG4 Electric XPOWER o výkonu 435 koní za akční cenu 999 000 Kč a také designově velice atraktivní elektrický roadster Cyberster. Do stejné kapitoly lze zařadit i Volvo, které patří nyní do čínského koncernu Geely. Letos začne dodávat kompaktní elektrický crossover XC 30. Kromě atraktivního poměru cena/výkon se v provedení 4x4 bude jednat o (v Číně) sériově vyráběné Volvo s historicky největším zrychlením (z 0 na 100 km/h za 3,6 s). Do Evropy míří už nyní také Zeekr – nová značka stejného koncernu Geely. Její sortiment zahrnuje prémiové elektromobily za ceny o cca 40 % nižší ve srovnání s evropskou konkurencí. Na kanálu Electro Dad najdete už brzy recenzi elektrického fastbacku Zeekr 001, který nabídne ve svém čtyřmotorovém (čtete správně) provedení hypersportovní výkon 1 265 koní.

Čínští výrobci se navíc v Evropě etablují a začínají tady vyrábět i automobily svých původních značek. Jedním z nich je BYD, který buduje továrnu v Maďarsku a rok 2024 zahájil snížením cen elektromobilů o 15 %. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není otázkou jestli, ale kdy vstoupí oficiálně na český trh se svými modely Doplhin, Atto 3 a Seal. Tato u nás zatím neznámá automobilka patří současně mezi největší světové výrobce akumulátorů a lze očekávat, že se během 10 let může stát největší automobilkou světa a sesadí tak z prvenství Toyotu, která v elektromobilitě silně zaspala a stále lobbuje proti její adopci. V roce 2024 se v celosvětovém měřítku utká s Teslou o první příčku v prodeji bateriových automobilů a je možné, že ji sesadí z trůnu tak jak tomu už bylo v posledním čtvrtletí roku 2023.

Na evropském trhu se postupně zabydlují také čínské prémiové plně elektrické značky NIO a Xpeng. Jejich nástup je zatím spíše pomalý a nekonkurují zde cenou. Během letoška budou na evropských trzích pokračovat v rozšiřování portfolia svých pokročilých elektromobilů.

Amerika čínský trh eliminuje a přitahuje výrobu

Severní Amerika nyní dohání, co zaspala. V návaznosti na omezení importu z Číny USA ale uzavřela trh čínské produkci a výše uvedené čínské značky typu BYD, NIO či Zeekr si zde nekoupíte. Většina světových automobilek (kromě těch čínských) zde nyní buduje nové výrobní závody na elektromobily i na baterie, často ve formě joint-venture s korejskými LG Chem, SK Innovation či Samsungem. Cílem je, aby zde produkované elektromobily mohli zákazníci pořizovat s daňovou úlevou 7 500 USD na auto. Nové modely představí zároveň tamní čistě elektrické značky Rivian či Lucid.

Automotive segment mění softwaroví giganti

Trh s elektromobily mění svět výroby vozů. Zásadní přidanou hodnotou auta se stává software. Tradiční automobilky, které se doposud soustředily především na mechanickou a dílenskou kvalitu, často nemají nyní dostatek kompetencí k tomu, aby si samy vyvíjely špičkové softwarové platformy a proto v tomto odvětví budou i v roce 2024 posilovat velcí poskytovatelé, jako je Google či Apple, kteří promlouvají do pokročilých softwarových funkcí infotainmentu.

I zde je však třeba brát v potaz sílu čínských nesmírně ambiciózních a kapitálově silných technologických hráčů, jako jsou Xiaomi, Huawei, Baidu či Alibaba ať skrze joint-ventures s místními automobilkami, či s elektromobily vlastní produkce.

Ceny baterií padají, výrobní ceny e-aut se snižují

Trend V2X

Co se v roce 2024 nejspíš nestane

Vlivem snižování cen surovin a nadprodukce postupně na světových trzích postupně klesají ceny baterií. Na úrovni bateriových packů, které využívají elektromobily, se ceny dostaly v roce 2023 pod 150 USD / kWh u NMC baterií (lithium - nikl - mangan - kobalt) a pod 130 USD / kWh u baterií LFP (lithium - železo - fosfát). V roce 2024 lze očekávat další snížení cen řádově o 10 %. Očekává se, že po roce 2026 se díky tomuto trendu srovnají výrobní ceny elektromobilů a spalovacích aut.Do světa elektromobility přinášejí nyní nové prvky postupně se prosazující standardy V2L, V2H, či V2G, díky nimž umí e-auto vydat zpět energii akumulovanou ve své baterii, fungovat jako velká powerbanka nebo domácí záložní zdroj, nebo vyrovnat výkyvy v elektrické síti během odběrových špiček. Tyto možnosti integrují elektromobily do ekosystému moderní bezemisní energetiky.Tesla neuvede na trh diskutovaný elektrický hatchback / crossover (pracovně se o něm mluví jako o Modelu 2), ten se na trh dostane nejspíš až v druhé polovině roku 2025 a těžko si lze letos představit oficiální importy Cybertraků do Evropy.

Apple patrně stále nepředstaví svůj vlastní elektromobil, jehož vývoj měl započít již v roce 2014 jako projekt Titan. Uvedení na trh může přijít v roce 2026, spíše v roce 2028.

Přečtěte si také | Jakub Mráček: Splasknutí lithiové bubliny

BMW pracuje na uvedení své zcela nové elektrické platformy Neue Klasse, k jejímu oficiálnímu uvedení dojde ale až v roce 2025. Předpokládá se, že ve stejném roce představí svůj špičkový elektromobil nové generace ve třídě CLA i Mercedes.

Nelze očekávat, že by se letos začaly masově vyrábět přelomové baterie na bázi pevného elektrolytu. Spíše se budou dále zlepšovat stávající nosné bateriové technologie na bázi LFP či NMC, u nichž se posouvají možnosti efektivnější prostorové zástavbě cell-to-body (bateriové články jsou neoddělitelně zabudované do dna karoserie), rozvoje 800Voltové architektury a zrychlování nabíjení až na 5C, což představuje nabíjení výkonem 500 kW při dobíjení baterie o kapacitě 100 kWh, lze tak získat během 15 minut energii na 350 km reálného dojezdu.

reklama