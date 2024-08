Jana Matějíčková: Můžeme od dřezovce očekávat stejně invazní chování, jaké má akát? Oba druhy jsou si podobnější, než jsou mnozí ochotni připustit

Literatura:

Bartha D., Csiszár Á., Zsigmond V., 2008: Black locust (Robinia pseudoacacia L.) In: Botta-Dukát Z., Balogh L. (eds.): The most importatnt invasive plants in Hungary. Vácrátót (Hungary), Hungary academy of Sciences, Institute of Ecology and Botany: 63-76.

Blair RM, 1990. Gleditsia triancanthos L. In: Burns RM, Honkala BH, eds., Silvics of North America. Volume 2. Hardwoods. Agriculture Handbook 654. Washington DC, USA: USDA Forest Service.

Csiky J., Balogh L., Dancza I., Gyulai F., Jakab G., Király G., Lehoczky É., Mesterházy A., Pósa P., Wirth T., 2023: Checklist of Alien Vascular Plants of Hungary and Their Invasion Biological Characteristics. Acta Botanica Hungarica, 65(1-2), 53-72.

Csontos P., Kalapos T., Faradhimu T., Laborczi A., Hardi T., Tamás J. ,2020: Effects of tree size and park maintenance on soil seed bank of Gleditsia triacanthos, an exotic tree in urban green areas. Biologia Futura, 71, 81-91.

Dana E. D., García-de-Lomas J., Jiménez-Cantizano F. A., Verloove F., 2022: Gleditsia triacanthos L.(honeylocust, Leguminosae): first record as an invader of riparian woodland in Southern Spain. BioInvasions Record, 11(4).

English L. L., Snetsinger R., 1958: The Biology and Control of Eotetranychus multidigituli (E wing) a Spider Mite of Honey Locust. 784-788.

Eow L., Rako L., Selleck C., Valenzuela I., 2023: First record of Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)(Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchinae) in Australia. BioInvasions Record, 12(2), 581-592.

Ferreras A. E., Galetto L., 2010: From seed production to seedling establishment: important steps in an invasive process. Acta Oecologica, 36(2), 211-218.

Ferreras A. E., Funes G., Galetto L., 2015: The role of seed germination in the invasion process of H oney locust (Gleditsia triacanthos L., F abaceae): comparison with a native confamilial. Plant Species Biology, 30(2), 126-136.

Ferus P., Barta M., Konôpková J., Turčeková S., Maňka P., Bibeň T., 2013: Diversity in honey locust (Gleditsia triacanthos L.) seed traits across Danube basin. Folia oecologica, 40(2), 163-169.

Funk D. T., 1965: Honeylocust (Gleditsia triacanthos L.). In Silvics of forest trees of the United States. H. A. Fowells, U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook 271. Washington, DC. 198-201.

György Z., 2007: To the biology of the honey locust seed beetle, Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae). Folia Entomologica Hungarica. 68. 89–96.

Hora D., Kříž K., Pánek P., Pejchal M., Souček J., Šmídová., Vébr L., Vítek J., 2022: Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromoředí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu. IPR Praha.

Horvat E., Sajna N., 2021: First record of the Asian seed beetle Megabruchidius dorsalis (Fåhræus, 1839)(Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) in Croatia. BioInvasions Records, 10(2), 477-482.

Horvat E., Sajna N., 2021: Exploring the impact of a non-native seed predator on the seed germination of its non-native host. Biological Invasions, 23(12), 3703-3717.

Jermy T., Szentesi Á., Anton K. W., 2002: Megabruchidius tonkineus (PIC, 1904)(Coleoptera: Bruchidae) first found in Hungary. Folia entomologica hungarica, 63, 49-51.

Marinas I. C., Oprea E., Geana E. I., Tutunaru O., Pircalabioru G. G., Zgura I., Chifiriuc M. C., 2020: Valorization of Gleditsia triacanthos invasive plant cellulose microfibers and phenolic compounds for obtaining multi-functional wound dressings with antimicrobial and antioxidant properties. International Journal of Molecular Sciences, 22(1), 33.

McAlister R. H., 1971: Black locust. US Department of Agriculture, Forest Service. Vol. 244.

Novotný P., Fulín M., Bažant V., 2022: Katalog taxonů introdukovaných dřevin s potenciálem lesnického využití na stanovištích s nižší dostupností vláhy. Výzkumný ústav lesního hospodářstí a myslivosti, v.v.i., Jíloviště.

Valeriu-Norocel N., Buzatu-Goanță C., Bartlett D., Iacob, N., 2019: Regeneration and Early Tending of Black Locust ( Robinia pseudoacacia L.) Stands in the North-West of Romania. South-east European forestry. 10(2). 97-105.

Pyšek P., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Kaplan Z., Pergl J., Pokorná A., Axmanová I., Čuda J., Doležal J., Dřevojan P., Hejda M., Kočár P., Kortz A., Lososová Z., Lustyk P., Skálová H., Štajerová K., Večeřa M., Vítková M., Wild J., Danihelka J., 2022: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. Preslia 94: 447–577.

Ruiz L. T. S., Amarilla L. D., Torres C., Košútová D., Konôpková J., Ferus P., Galetto L., 2022: Reproductive biology of the invasive Gleditsia triacanthos L.(Fabaceae). Flora, 288, 152010.

Stoutemyer V. T., O'Rourke F. L., Steiner W. W., 1944: Some observations on the vegetative propagation of honey locust. Journal of Forestry, 42(1), 32-36.

Takakura K., 2002: The specialist seed predator Bruchidius dorsalis (Coleoptera: Bruchidae) plays a crucial role in the seed germination of its host plant, Gleditsia japonica (Leguminosae). Functional Ecology, 252-257.

Tognetti P. M., Mazia N., Ibáñez, G., 2019: Seed local adaptation and seedling plasticity account for Gleditsia triacanthos tree invasion across biomes. Annals of Botany, 124(2), 307-318.

Van Sambeek J. W., Navarrete-Tindall N. E., Hunt K. L., 2008: Growth and foliar nitrogen concentrations of interplanted native woody legumes and pecan. In Proceedings, 16th central hardwoods Forest conference, West Lafayette, IN. Gen. Tech. Rep. NRS-P-24, USDA Forest Service, Northern Research Station, Newton Square, PA. 580-588.

Vítková M., Tonika J., Vítek O., 2004: Stanovištní charakteristika akátových porostů na území Čech. Habitat characteristics of Robinia pseudoacacia stands in Bohemia. Zprávy Čes Bot Společ, 39, 139-153.

Online zdroje:

Blair M. R., Gleditsia riacanthos L., Honeylocust. Dostupné online z: https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/misc/ag_654/volume_2/gleditsia/triacanthos.htm

Budská D., Stejskal R.: Likvidace akátů metodou navrtávání. Dostupné online z: https://www.ochranarskaprirucka.cz/wp-content/uploads/likvidace-akatu_tisk_A4_skladacka_2-sklady_final.pdf

Jurek V., 2014: Můj přítel akát. Časopis Veronica. Dostupné online z: http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=1066

Lucidental 2016: Fact sheet Index Gleditsia triacanthos. Dostupné online z: https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/gleditsia_triacanthos.htm

Mrkva R., Riedl V., 2010: Praskliny kůry a poškození kmenů listnatých dřevin. Archiv časopisu lesnická práce. Dostupné online z: https://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-89-2010/lesnicka-prace-c-6-10/praskliny-kury-a-poskozeni-kmenu-listnatych-drevin

Stejskal R., 2021: Injektáž invazních dřevin navrtáváním kmene. Dostupné online z: https://www.ochranarskaprirucka.cz/invazni-rostliny/injektaz-invaznich-drevin-navrtavanim-kmene/

Stejskal R., 2023: Dřezovec trojtrný (Gleditsia triacanthos). Dostupné online z: https://www.ochranarskaprirucka.cz/invazni-rostliny/drezovec-trojtrnny-gleditsia-triacanthos/

United States Departement of Agriculture. Natural Resources Conservation Service: Plant Fact Sheet HONEY Locust Gleditsia triacanthos. Dostupné online z: https://plants.usda.gov/DocumentLibrary/factsheet/pdf/fs_gltr.pdf.