Jan Zeman: Problémy čištění odpadních vod ve Varšavě

Foto | Agata Zemanová

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Problémy čištění odpadních vod ve Varšavě nepřestávají plnit stránky polských médií. Prakticky za jeden rok a dva týdny tečou opět varšavské odpadní vody z levobřežní Varšavy do Visly a způsobují tam ekologickou katastrofu. Na vině není ani tak samotná relativně nová čistírna odpadních vod Čajka, jak se také lze dočíst, jako přivaděče splaškových vod z levobřežní Varšavy v úseku pod Vislou. Proevropské vedení varšavského magistrátu včele s vůdcem proevropských sil primátorem a nakonec neúspěšným kandidátem na prezidenta Polska Rafalem Trzaskowskim z Občanské platformy (OP) s tím má problém. Opět. Problém ekologický, ekonomický, politický. Současně se vyrojila řada teorií, nejednou i podivných.

Prý za to může svým rozhodnutím z roku 2005 tehdejší primátor Varšavy a pozdější polský prezident Lech Kaczynski. Pod jeho vedením bylo tehdy rozhodnuto, že se Varšava bude orientovat na jedinou ústřední čistírnu odpadních vod, a to Čajku. To je ale opatření logické ve městech, odvodňovaných do jedné řeky, zde Visly. Nejde tak dost dobře učinit v české metropoli, jejíž severovýchod je odvodňován do Labe, nikoliv do Vltavy.

Někteří napsali, že prý jde o sabotáž. Takovýmto výkřikům nepřikládám význam. Od roku 2006 Varšavu spravuje OP. S Varšavou spravuje i tamní vodovody, kanalizace a čistírnu Čajka. Aktuálně je v Polsku i ve Varšavě do voleb daleko.

Mnohem střízlivější jsou obvinění, že projekt čištění odpadních vod ve Varšavě má vážné systémové chyby a že jeho realizace byla poněkud odfláknuta. Stavební horlivostí poněkud kontroverzní primátorka Varšavy za OP v letech 2006-18 paní Gronkiewicz Wals to do jisté míry bere na sebe. Říká asi následující: „Problém byla časově omezená dosažitelnost vysokých dotací z fondů Evropské unie. Proto jsem tvrdě tlačila na co nejrychlejší realizaci projektu čištění odpadních vod ve Varšavě Čajka i na úkor kvality. To zřejmě způsobuje loňské i letošní problémy.“ Dodávám, problém spěchu na úkor kvality s cílem stihnout čerpání dotací z EU mají i jiné stavby v Polsku a ne jinak je tomu i v Česku.

Varšavská čistírna odpadních vod Čajka v Bielolece na severu města byla zásadně rozšířena a zmodernizována. Rozsáhlý komplex staveb současné čistírny Čajka byl zprovozněn v roce 2012.

Bohužel s vážnými problémy. V roce 2018 musel být pro vážné technické problémy prakticky na rok zastaven provoz v tamní spalovně čistírenských kalů.

V noci z 27. na 28. srpna 2019 vypověděla poslušnost kanalizační stoka pod Vislou. Vedení čistírny příslušné odpadní vody okamžitě přesměrovalo na druhou kanalizační stoku, ale ta vzápětí vypověděla poslušnost též. Nezbylo než splašky z levobřežní Varšavy začít znovu pouštět do Visly a způsobit ekologickou katastrofu v královně polských řek pod Varšavou. Shodou okolností se tak stalo za rekordně nízkého vodního stavu. Polský ministr životního prostředí Jan Szyszko z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), který to s ochranou životního prostředí rozhodně nepřeháněl (mimo jiné vyvolal před časem nevoli záměrem povolit střílení přísně chráněné zubry evropské), okamžitě ucítil příležitost a zahrál si na velkého ekologa. Malér OP pořádně omlátil o hlavu. Inu, krátce před parlamentními volbami přišla nehoda jak na zavolanou. Upřímně řečeno, pokud by byla politická konstelace obrácená (tj. vláda v Polsku OP a ve Varšavě PiS), byla by situace podle všeho podobná, jen by se skandalizovalo v obráceném gardu.

Nezbylo než postavit pontonový most a po něm vést dva provizorní kanalizační řady přes Vislu až do prosince 2019, kdy se podařilo oba kanalizační řady pod Vislou opravit a znovu zprovoznit.

Ukazuje se, že ne nadlouho. Splašky tečou opět do Visly a je slabou útěchou, že momentálně nemá Visla rekordně nízký vodní stav a že jsou vypouštěné splašky ozónovány, takže škody na říčním ekosystému jsou nižší. Prostě, i nadále platí: „Práce kvapná, málo platná!“

Ministerstvo obrany Polska reagovalo pružně: staronový pontonový most, který opět ponese dvě tlusté náhradní trubky pro splašky, se přes Vislu začal stavět neprodleně.

reklama