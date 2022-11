Jaromír Bláha: Prodloužení lhůty k zalesnění po kůrovcové kalamitě nestačí, důležitá je přirozená obnova

Dalibor Motl 4.11.2022 10:44

Za mě by lhůta pro zalesnění nebo "zajištění" nových kultur na holinách rozhodně neměla být zcela rušena. Zejména letos v semenném roce mnoha domácích dřevin není účelné ji paušálně prodlužovat dál nad 5let(!!!) nebo rušit. V odůvodněných případech ji úřady jistě mohou prodloužit. Nebylo letos nijak obtížné získat semena dubů, jedlí... nemluvě o bříze, modřínu nebo javorech. Je v zájmu vlastníka i společnosti aby tyto plochy byly v nějaké rozumné době znovu zalesněny. Toho lze dosáhnout dle stanoviště jak výsadbou tak i síjí ať "přípravných" nebo cílových dřevin. Za 3-5 let je jistě možné vypěstovat vhodné sazenice a podsázet nebo doplnit jimi ty břízy, osiky a jívy, které tam mezi tím vyrostou. Další prodlužování těch lhůt (v kalamitě asi nezbytné) vede k dalšímu odkladu nastartování procesu vázání uhlíku do biomasy, která ty plochy mohla pokrývat, nebýt minulých selhání v péči o lesy. Já mám letos zasázeno, naseto, natřeno a oploceno. Z velké části jsem využil už existující přirozené zmlazení a doplnil jsem vlastně jen určité mezery. Takové "zalesnění" proběhlo pár týdnů po těžbě a důsledné sanaci (= odkornění) kůrovcem napadených stromů. Teď už "jenom" zajistit (což je mnohem obtížnější úkol než "jenom" zalesnit).

