Jaroslav Šebek: Zákaz nenahraditelných přípravků k ošetřování zemědělských plodin je unáhlený

Miroslav Vinkler 4.2.2020 14:19

Plně souhlasím s názory pana Šebka /ASZ /. Svého času jsem měl možnost seznámit se s administrativní zátěží soukromého zemědělce. Doslova úřední buzerace a haldy zcela zbytečných hlášení, která se však musela vypracovat .O to méně času pak zbylo na vlastní práci zemědělce.

Brusel opět dokazuje, že zásadní otázku zemědělství neumí řešit jinak než zákazy.

Zde podotýkám, že jsem zarytým odpůrcem plošné chemizace v zemědělství a chemickou válkou proti přírodě nelze vyhrát, aniž bychom prohráli sami se sebou.

Je zcela nezbytné , aby byl přijat univerzální princip, že zemědělec je na prvním místě správcem krajiny a teprve poté podnikatelem.

Proto bych zrušil jakákoli omezení , co zemědělec má nebo nemá dělat a jak si to provede. Ať si třeba chová nitěnky anebo pěstuje kiwi v Krkonoších.

Ve veřejném zájmu č.1 je přece zdravá půda. Vyplácení dotací do zemědělství bych zúžil na jediné kritérium = zdravá půda.

Kupodivu existuje jediné objektivní ,nezpochybnitelné a lehce ověřitelné kritérium jak se přesvědčit o kvalitě půdy.

Množství vodních srážek, které je s to půda absorbovat a zadržet.

Pouze a jedině zdravá půda vykazuje ideální vodozádržnost podle svého typu. (černozemě,hnědozemě,podzoly,gleje... apod.)

Systematizace půd v ČR je jednoznačně určena soubory BPEJ , které by stačilo doplnit o jedinou číslici, udávající výše požadovanou charakteristiku. A tomu by automaticky odpovídala výše dotací. Staráš se ,dostaneš sto procent. Vůbec se nestaráš, nedostaneš nic a naopak ještě ztratíš právo hospodařit v krajině.



Pokud by se tento princip zavedl plošně pro celou EU , nebál bych se ani dovozů mimo EU.

Importér by byl povinen doložit, že dovážené komodity neobsahují látky v EU nepovolené . Tím by byla zajištěna ochrana zemědělců v EU před nekalou konkurencí.

Odpovědět