Jaroslav Šebek: Přirozený způsob chovu hospodářských zvířat krajinu emisemi nezatěžuje

Petr Blažek 25.10.2020 09:45

Autor tady operuje zprávou z Nového Zélandu která dost účelově obhajuje vysoké stavy dobytka na těchto ostrovech. Mimochodem tam nejde tak o obhajobu ovcí, která je na obrázku, ale právě velkých ,jak autor nazývá, průmyslových stájí skotu jejichž produkce se vyváží přes půlku světa do Číny. S takovými vzorci se operuje i v Evropě. Když vysázíte 100 stromů tak můžete letět na Havaji. Já myslím že takové počítání je zcela scestné a alibistické. Podle toho by si mohla Brazílie kácet pralesy až do Aleluja a na Sahaře by si nemohli udělat ani ohýnek.

Autor tady ,jako vícekrát, se snaží rozdělit zemědělce na ty menší dobré a na ty velké špatné.

Ale ono to vůbec není tak černobílé. Z hlediska ekologie mnoho z toho co je ekonomické je zároveň ekologické. Jestliže chcete zachraňovat planetu tak musíte uvažovat celoplanetárně a ne si ohřívač dotační polívčičku v koutku Evropy. Navíc to má i velký sociální rozměr protože to průmyslové zemědělství produkuje levné potraviny pro všechny sociální skupiny, kdežto to vaše “Top” zemědělství produkuje potraviny pouze pro ty bohatší a to přes to, že na ně přispívají ze svých daní všichni i ti chudí.

