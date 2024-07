Jiří Bukovský: Názvoslovná komise ČSO zveřejnila formulář pro připomínkování názvosloví

Robert Seifried 21.7.2024 06:54

Zní to rozumně. Názvoslovná komise udělá návrh změn v nějaké menší skupině a poté sesbírá zpětnou vazbu od relevantních lidí. Ovšem pozor! Nikdy by nemělo dojít k tomu, že se bude na názvoslovnou komisi tlačit tím, že tolik a tolik lidí s jejich změnami nesouhlasí. Komisaři by měli zpětnou vazbu poctivě posoudit, ale měli by mít poslední slovo, od toho tam jsou. Pokud jim zpětná vazba bude dávat smysl, pak svůj původní návrh upraví. Ale pokud ne, zůstanou u původního návrhu. Tohle není demokracie. Žádné volby. Za názvy je zodpovědná komise, nikoli celá republika.

