Jiří Bukovský: Milá Názvoslovná komise ČSO, zapomněli jste na tučňáky!

Robert Seifried 16.7.2024 08:21

"...E. schlegeli říkal třeba zlatoroh bělolící...". Nejsem systematik, vůbec ne zoolog, spíše amatérský botanik. Ale i jako pouze ubohý zapomenutíhodný amatérský biolog jsem schopen (částečně) rozumět originálním latinským jménům. Latinská rodová a druhová jména považuji za etalon, kterého by se při překladu do lokálních jazyků měly národní agentury pokud možno co nejvěrněji držet. Z některých lokálních pojmenování, ve srovnání s latinským originálem, zůstává rozum stát a doslova padá brada. Ovšem za vrchol neúcty vůči mezinárodnímu pojmenování, vůči záměru objevitele a vůči jménu osobnosti, po které byl daný druh pojmenován, jsem vždy považoval situaci, kdy latinské druhové jméno nese příjmení nějaké osobnosti, a přesto je to v lokálním jazyce ignorováno a jsou pro něj naprosto zbytečné vymýšleny nějaké další paskvily. Něco jako místo správného "Schlegelův" z pro mě nepochopitelného důvodu navržený "bělolící"... Milá názvoslovná komise ČSO, vážené a milé názvoslovné komise veškeré živé i neživé přírody, nechcete již konečně sladit své aktivity s etalonem všech etalonů, tedy s latinskými názvy? Bylo by to nejen správné, ale taky by to usnadnilo všeobecnou orientaci a zapamatování si lokálního A ZÁROVEŇ latinského jména. A navíc by nás to všechny trochu více pocvičilo v latině... ;) Děkuji :)

