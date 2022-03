Jiří Hlavenka: Jak je to s bezpečným jádrem

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jan Helebrand / Flickr Jaderná elektrárna Záporoží.

Už jsem to psával dřív a dostával jsem vynadáno; o tuhle satisfakci jsem zrovna nestál, ale příběhy těchto dnů nyní píše realita, ne spisovatelé.

Jaderné technologie - ne teorie, ale přímo stavbu elektrány - jsem kdysi dávno vystudoval a například Temelín jsme v rámci studia v době stavby docela prolozili. Vždycky mně štvalo, když v televizi Dana Drábová bez oponentury vykládala, že jaderné elektrárny jsou "naprosto bezpečné" a podobně.

Takže prosím. NIC není naprosto bezpečné. Konstruktéři jaderných elektráren (i jiných zařízení) přemýšlejí, co by se mohlo stát a jak mají stavby projektovat a stavět, aby se riziko co nejvíce snížilo. U jaderných elektráren se o tomto přemýšlí HODNĚ, protože svět ví, co je Hirošima (je to něco dost jiného než reaktor, ale u obojího jde o reakci jadernou, nikoli chemickou), do toho přišel v roce 1986 Černobyl.

Co umí štěpná jaderná reakce už lidstvo mnohokrát demonstrovalo - výbuchů jaderných bomb lidstvo provedlo v testech přes 2000, což se ani moc neví, protože se s tím dnes raději nechlubíme. Co umí jaderná fúze, tedy opačná reakce, jsme si u testů termonukleárních bomb vyzkoušeli taky a jednotky tisíc jsou jich dodnes v arzenálech.

Atom je mrcha a konstrukce jaderných (zatím pouze štěpných, ne fúzních) elektráren jsou velice propracované a mají vysoký stupeň bezpečnosti. Neznamená to ale, že jsou naprosto bezpečné. A to z následujících důvodů:

1) Byť jsou mechanicky silně chráněny (populární rčení je "i proti pádu letadla"), jsou samozřejmě i o řády silnější prostředky než je pouhý mechanický pád letadla - tím jsou výbušniny. Vzpomeňme jak vypadá země po pádu letadla (poničení povrchu, povrchových staveb, stromů) a po dopadu velké bomby (obří kráter). Pokud je tedy jaderka chráněna proti "pádu letadla", zní to majestátně, ale člověkem vyráběné (!) destrukční prostředky mají stonásobně větší sílu.

2) Rozhodně pak nejsou chráněny proti cílené, orchestrované sabotáži zevnitř i zvenku. Pokud někdo elektrárnu zcela ovládne a a rozhodne se z ní udělat zbraň hromadného ničení, nejspíš se mu to podaří. Můžeme se ptát, proč by někdo takovou šílenost dělal... až do včerejška, že.

3) Docela zásadní věc je, že ochrana je vždy proti hrozbám, které známe, ale z logiky věci nemůže být proti tomu, co neznáme, a neznáme to že to neznáme (tzv. "unknown unknowns"). Konstruktéři jaderné bezpečnosti jsou chytří, samozřejmě vědí, že nejsou vševědoucí a snaží se jít i nad to co znají (ve smyslu "co by ještě eventuálně mohlo nastat"), ale lidská fantazie má své meze. Obzvláště těžko se navíc modelují situace, ve kterých dochází k více (nepravděpodobným) jevům zároveň, k tzv. koktejlu. Dobrým příkladem je Fukušima, kde jsme se po havárii od špičkových jaderných expertů dozvídali, že "nikdo si nedokázal představit, že...". Dnes to vidíme opět: "nikdo si nedokázal představit, že...".

4) Bezpečnostní opatření při projekci a konstrukci jaderných elektráren jsou postavené též na tom, že je "všechno provedeno podle plánu". Například že na stavbě není žádný šlendrián, že nikdo neukradl cement na svou chatu a neošidil tak beton, že je vše provedeno pečlivě a naprosto přesně podle návodu. Ano, u jaderek je vyšší kontrola stavby než u rodinného domu, ale i kontrola může být šlendriánská. ("Nafejkované" kontroly svarů u Dukovan, výsledek práce líného technika v roce 2012 je dobře popsaným případem od nás a z nedávné doby).

5) Speciální případ je využité palivo z jaderné elektrárny; eufemisticky se mu říká "vyhořelé", ale k nějakému popelu ("vyhořelé uhlí") má hodně daleko. Na světě je dnes odhadem 300 000 tun tohoto materiálu a moc se neví co s ním, většinou je uložen v areálu elektráren. Není to hmota schopná způsobit jaderný (ani jiný) výbuch, ale vyzařuje silnou radioaktivitu po velmi dlouhou dobu, plus obsahuje mnoho toxických látek. Pokud si představíme tu "vysoce nepravděpodobnou" (ehm) událost, že nepřítel silově ovládne jadernou elektrárnu, má po ruce pěknou hromadu svinstva. Stačí nabrat a rozhazovat.

K tématu dám ještě jeden kontrapunkt: co kdyby se stalo to, co si, ehm ehm, nikdo nedokáže představit, tedy kdyby došlo třeba k průlomu hrází přehrady Tři soutěsky v Číně, například následkem vysoké hladiny vody, vytrvalých dešťů, stavebního šlendrián, kontrolního šlendriánu - nebo cíleného útoku. Tato situace byla modelována a následky jsou odhadovány takto: skoro 3 mil. mrtvých, 6.5 mil nezvěstných, 86 mil osob přijde o své domovy, škody 766 miliard USD.

Nepíšu to proto, abych strašil, ale abychom si s trochou pokory uvědomili, že nejsme pány vesmíru a věci nemáme plně pod kontrolou. Abychom se léta trapně nechvástali a pak nemuseli říkat, že se nám "zhroutil svět", přesněji, zhroutil pracně vystavěný svět přehnaného vlastního sebevědomí a arogance. No a možná nám to trochu pomůže pochopit, proč naši němečtí sousedé mají z jaderek strach. Je jistě přehnaný, ale není zcela iracionální.

