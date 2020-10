Jiří Hulcr: Na akáty s radostí a herbicidem

Břetislav Machaček 26.10.2020 08:38

Autor je divný entomolog, protože píše třeba o pro hmyz bezcenném javoru. Nevím, zda chodil někdy na jaře po české přírodě, ale asi na Floridě to nevidí. Kvetoucí javory jsou zdrojem nektaru pro mnoho druhů hmyzu a rovněž tak ten nenáviděný akát. To, že akát obsazuje místa, kde už nic jiného neroste, je tak často pouze záslužné. Zpevní kořeny právě ty náspy

tratí a dálnic, je odolný k necitlivým ořezům a zmlazování, poskytuje

jak ten nektar, tak i žádané a odolné dřevo. Likvidace herbicidy budiž,

ale vždy se zachrání pár semínek a akát se rychle vrací na "vyčištěné"

místo. To nehledím na použití herbicidů v přírodě a často v blízkosti

vod. Jeho likvidace je dobrým kšeftem pro různé firmy, kdy dřevo

dobře zpeněží a zaplaceno dostanou z dotací prosazených "odborníky".

Těším se na den, kdy vyschnou zdroje všech dotací do všech takových

"ekologických" zásahů, které se dělají i tam, kde to není nutné. Co

tak bojovat proti cizokrajným dřevinám ve městech pro hmyz zcela bezcenných, nebo třeba nepůvodním zemědělským plodinám (kukuřice)

osévaným pouze jako energetické plodiny a pro hmyz zcela k ničemu.

Nechci polemizovat o akátech v NP, rezervacích a jiných územích,

kam určitě nepatří, ale vždy se tu najdou místa, kde nikomu vadit

nemusí. Je to opět pouhý alarmistický blábol a každý určitě viděl,

jak může akát růst v zápojích s jinými dřevinami a bylinami a

nezvítězil nad nimi. Zvítězí pouze při jejich vykácení a to tak,

že se dostane ze stínu na slunce. Ale tak se umí zachovat každá dřevina, pokud dostane příležitost. O takzvané bezcennosti různých dřevin je

možné diskutovat, ale potud, pokud po nich není poptávka na trhu.

Výrobci nábytku a herních venkovních prvků vám utrhnou ruce za akátové dřevo a k otopu je jedním z nejlepších. Daleko vhodnější než ekology prosazované energetické dřeviny jako třeba japonské topoly. Ty jim

nevadí a přitom jsou taky zcela pro většinu tradičního hmyzu bezcenné. Doporučuji autorovi zkoumat rostlinstvo a vliv na původní hmyz na Floridě, kam jsou přivlečeny rostliny, hmyz a zvířata z celého světa a neumí si s tím poradit. Rádců přes oceán tu je na všem plno, ale ty rady jsou často

v naši zemi k ničemu. Ale to už je taková nemoc, radit jiným a doma si

nevědět rady se svými problémy.



