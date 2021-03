Jiří Hulcr: Co mají společného náboženství a lesnictví?

Lukáš Kašpárek 11.3.2021 09:18 Reaguje na smějící se bestie

To ani nemuseli no... kdo by se na tu jimi zaviněnou zkázu chtěl jít dívat...



Dřív jsem jezdil do Jeseníků každý víkend. Teď tam nejezdím už skoro vůbec. Jedině bych si tam chtěl jet pobrečet nad tím jak hovadsky a bezohledně se lidé k přírodě chovají.... a to je to žeprej "chráněná krajinná oblast"..... hahahaha....

