Jiří Janota: Česku hrozí nedostatek včel, nemoci drobných zvířat i šíření afrického moru prasat

Břetislav Machaček 30.10.2022 10:02

Systém rozděl a panuj vidíme denně v praxi. Rozdělit státy na rozhádané

státečky a ty pak ovládat, rozdělit lidi na bohaté a chudé a ty pak držet

v závisti a nenávisti, likvidovat spolky majících vyjednávací sílu na

jednotlivce, které se dá koupit a nebo likvidovat, no a to vše zaobaleno

do zdeformované ekonomiky dotací, všemožných daní, cel atd. Skutečnou

cenu nikdo už ani nezná a neřeší.

Jako včelař se o včelaření z důvodu výpadků dotací na školení nebojím.

Absolvoval jsem několik dotovaných přednášek a velmi často rozporuplných

a někdy i totálně o ničem. Osobně dávám přednost odborné publikaci ke

které se lze opakovaně vracet a nebo s ní zatopit v kamnech. To samé jsou trapné každoroční dotace na podporu zavčelení v hodnotě 1 kg medu a nebo

dotace na léčiva. Dobrý včelař se obejde bez dotací a těch pár korun ho

nemotivuje. Bylo by lépe, kdyby stát tyto dotace přesunul směrem k

zemědělcům na neproduktivní biopásy mající pro přírodu a i pro včely

větší význam, než pár korun dotací pro "včelaře". Ano v úvozovkách,

protože jedna třicetina, nebo padesátina z obratu je pouze o alibi,

že se stát o včelaření zajímá.

