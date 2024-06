Jiří Janota: Pokuty pro myslivce nevyřeší obnovu lesů

Jarek Schindler 14.6.2024 10:37 Reaguje na Josef Střítecký

Máte pravdu. Hned tak někdo si z toho co bylo napsané nevyvodí takové konstrukce. Vy musíte být hlava.

1- dnešní způsob zemědělského hospodaření a stále větší civilizační tlak na zvěř v lesích má zasádní vliv na chování zvěře. Za lány kukuřice a řepky ve kterých zvěř nachází v průběhu významné části roku vše co k životu potřebuje, tedy kryt, klid a krmení můžeme poděkovat ekologům a jejich biopalivům. Energetické plodiny jako je kukuřice a řepka jsou hlavním důvodem změn v početnosti zvěře a to nejen zvěře černé. Zvýšený turistický ruch vytlačuje zvěř z lesů právě do lánu těchto plodin.

2-Současný stav by měl být sice novelizován ale přesně opačným směrem. Ano , malé honitby nepovedou ke snížení stavu zvěře ale povedou pouze k likvidaci zvěře trofejové. Tedy k ještě většímu narušení struktůry stavu populace jednotlivých druhů.

