Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministerstvu průmyslu a obchodu ohledně sanace odvalu Heřmanice
Ředitel DIAMO nejen při setkání s občany za účasti pana premiéra i Vás tvrdil, že oddělovací vzdušná stěna A (dále jen OVS A), která má zabránit postupu termické aktivity ke skládce chemického odpadu (dále jen SCHO), byla bezpečně odtěžena a vybudována od úrovně podzemní vody na kótě 204 m.n.m.
Odtěžení hořlavé hlušiny na úroveň podzemní vody a zákaz využití netříděných odpadů, byly základní podmínky pro výstavbu OVS A definované Vaší mezinárodní Expertní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2021, které se účastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), orgánů veřejné správy, města Ostravy i Českého báňského úřadu. Tyto podmínky jsou zohledněny i v nové projektové dokumentaci předložené DIAMO, pro pokračování výstavby OVS B a OVS C.
Pět nově vykopaných geotechnických sond zhotovených v celém profilu OVS A za jediný den, usvědčilo vedení DIAMO z dalšího podvodu, který ohrožuje životní prostředí Ostravy a potvrdilo, že OVS A, která plní funkci protipožární ochrany postupu termické aktivity k SCHO, není funkční. Nebyla nikdy odtěžena na úroveň podzemní vody na kótu 204 m.n.m. a ve skutečnosti je jen hromadou stavebního odpadu včetně pneumatik, plastů, dřeva a azbestu nasypanou na až 10 metrech hořlavé hlušiny. Současný stav OVS A, která může kdykoli prohořet a veřejné lži ředitele DIAMO na setkání s občany jsou výsměchem vedení DIAMA, všem členům Vaší mezinárodní expertní MPO, Vám osobně i panu premiérovi.
Ochrana SCHO před postupem termické aktivity je z důvodu přítomnosti hořlavé hlušiny pod násypem ze stavebních odpadů reálně nulová. Teplota nelegálně zasypané OVS dosahuje již 52 °C. Analýza rizik z roku 2010 na str. 10 jasně uvádí: „Pokud se v prostoru nachází hlušina obsahující spalitelné látky, vždy existuje možnost vzniku záparu a podzemního požáru. Limitní teplota uvedená v témže dokumentu pro vznik záparu je 40 °C. V současném technickém stavu OVS A už nejde o to, zda SCHO zahoří, ale kdy. Opravdu jste ochoten přihlížet selhání vedení DIAMO a nečinně čekat, až se to stane?
Vážený pane ministře, občané Ostravy jsou oběti naprosté neschopnosti vedení DIAMO a jeho lží, které však mají charakter obecného ohrožení. Pokud Vám záleží na zdraví obyvatel Ostravy a životním prostředí, přijeďte se prosím přesvědčit na vlastní oči.
Jiří Michalisko, autor petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice, environmentalista a regionální politik (TOP09) v Ostravě 31. 7. 2026
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