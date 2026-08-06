https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-michalisko-otevreny-dopis-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu-ohledne-sanace-odvalu-hermanice
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Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministerstvu průmyslu a obchodu ohledně sanace odvalu Heřmanice

6.8.2026 | Jiří Michalisko |
Zdroj | Jiří Michalisko
Vážený pane ministře, opakovaně jste písemně upozorňován, že vedení státního podniku DIAMO (dále jen DIAMO), při sanaci odvalu Heřmanice ohrožuje životní prostředí Ostravy a postupuje nezákonně. Tento fakt je potvrzen stanovisky i rozhodnutím orgánů státní správy a proto tentokrát volím formu otevřeného dopisu.
 
Zdroj | Jiří Michalisko

Ředitel DIAMO nejen při setkání s občany za účasti pana premiéra i Vás tvrdil, že oddělovací vzdušná stěna A (dále jen OVS A), která má zabránit postupu termické aktivity ke skládce chemického odpadu (dále jen SCHO), byla bezpečně odtěžena a vybudována od úrovně podzemní vody na kótě 204 m.n.m.

Zdroj | Jiří Michalisko

Odtěžení hořlavé hlušiny na úroveň podzemní vody a zákaz využití netříděných odpadů, byly základní podmínky pro výstavbu OVS A definované Vaší mezinárodní Expertní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2021, které se účastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), orgánů veřejné správy, města Ostravy i Českého báňského úřadu. Tyto podmínky jsou zohledněny i v nové projektové dokumentaci předložené DIAMO, pro pokračování výstavby OVS B a OVS C.

Zdroj | Jiří Michalisko

Pět nově vykopaných geotechnických sond zhotovených v celém profilu OVS A za jediný den, usvědčilo vedení DIAMO z dalšího podvodu, který ohrožuje životní prostředí Ostravy a potvrdilo, že OVS A, která plní funkci protipožární ochrany postupu termické aktivity k SCHO, není funkční. Nebyla nikdy odtěžena na úroveň podzemní vody na kótu 204 m.n.m. a ve skutečnosti je jen hromadou stavebního odpadu včetně pneumatik, plastů, dřeva a azbestu nasypanou na až 10 metrech hořlavé hlušiny. Současný stav OVS A, která může kdykoli prohořet a veřejné lži ředitele DIAMO na setkání s občany jsou výsměchem vedení DIAMA, všem členům Vaší mezinárodní expertní MPO, Vám osobně i panu premiérovi.

Zdroj | Jiří Michalisko

Ochrana SCHO před postupem termické aktivity je z důvodu přítomnosti hořlavé hlušiny pod násypem ze stavebních odpadů reálně nulová. Teplota nelegálně zasypané OVS dosahuje již 52 °C. Analýza rizik z roku 2010 na str. 10 jasně uvádí: „Pokud se v prostoru nachází hlušina obsahující spalitelné látky, vždy existuje možnost vzniku záparu a podzemního požáru. Limitní teplota uvedená v témže dokumentu pro vznik záparu je 40 °C. V současném technickém stavu OVS A už nejde o to, zda SCHO zahoří, ale kdy. Opravdu jste ochoten přihlížet selhání vedení DIAMO a nečinně čekat, až se to stane?

Zdroj | Jiří Michalisko

Vážený pane ministře, občané Ostravy jsou oběti naprosté neschopnosti vedení DIAMO a jeho lží, které však mají charakter obecného ohrožení. Pokud Vám záleží na zdraví obyvatel Ostravy a životním prostředí, přijeďte se prosím přesvědčit na vlastní oči.

Dle posudku geotechnika , zcela nefunkční založení i složení zásypu OVS A
Dle posudku geotechnika , zcela nefunkční založení i složení zásypu OVS A
Zdroj | Jiří Michalisko

Jiří Michalisko, autor petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice, environmentalista a regionální politik (TOP09) v Ostravě 31. 7. 2026

Více informací a důkazů na Halda Heřmanice
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foto - Michalisko Jiří
Jiří Michalisko
Autor je zemědělec a myslivec hospodařící na Opavsku, je také autor petice Za odstranění odvalu Heřmanice (Ostrava) - na životech a zdraví Ostravanů taky záleží.

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