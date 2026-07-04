Jiří Svoboda: SVOL vyzývá vládu k ochraně financování zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova v příštím rozpočtu EU
V reakci na aktuální vývoj jednání o víceletém finančním rámci Evropské unie na období 2028–2034 a o podobě společné zemědělské politiky po roce 2027 se SVOL obrátil na vládu České republiky s požadavkem, aby česká pozice pro další jednání v Evropské unii jednoznačně hájila zachování společné zemědělské politiky jako samostatně identifikovatelné politiky Evropské unie se zřetelnou a účelově chráněnou rozpočtovou obálkou.
Současně požaduje zachování samostatné garance prostředků pro rozvoj venkova, lesnická opatření, investice, program LEADER, opatření pro vodu v krajině, péči o půdu a environmentálně-klimatická opatření, jednodušší a předvídatelnější pravidla podpory a zapojení vlastníků a správců lesů, obcí i dalších hospodářů v krajině do přípravy národních a regionálních plánů.
O budoucnosti venkova, lesů a krajiny se rozhoduje právě teď. Podporujeme zjednodušení a větší flexibilitu pro členské státy, nesmí to však znamenat oslabení společné zemědělské politiky ani ztrátu samostatného financování pro venkov, lesy a krajinu. Tyto oblasti vyžadují dlouhodobě garantované, stabilní, předvídatelné a účelově chráněné financování.
SVOL upozorňuje, že začlenění společné zemědělské politiky do širšího fondu pro národní a regionální partnerství bez jasných garancí pro lesy a rozvoj venkova by mohlo oslabit její rozpočtovou viditelnost a vést k tomu, že prostředky určené pro rozvoj venkova, lesnictví, péči o krajinu či dlouhodobé investice budou soutěžit s jinými politickými prioritami.
Lesy, půda, voda v krajině, obnova venkova i opatření ke zmírnění dopadů sucha, povodní a dalších klimatických extrémů potřebují stabilní a předvídatelné financování. Ne obecný balík, ve kterém budou prostředky pro vlastníky a správce lesů i další hospodáře v krajině soutěžit s jinými prioritami.
SVOL proto vyzývá vládu České republiky, aby uvedené požadavky promítla do rámcové pozice a mandátů České republiky pro další jednání o víceletém finančním rámci Evropské unie na období 2028–2034 a o podobě společné zemědělské politiky po roce 2027. SVOL v této souvislosti vítá rozhodnutí Ministerstva zemědělství svolat na 22. července úvodní jednání Platformy pro přípravu společné zemědělské politiky 2028+, jejímž cílem je zajistit širokou odbornou diskusi se zástupci státní správy, samospráv, nevládních organizací, sociálních, ekonomických a environmentálních partnerů, výzkumných organizací i univerzit. Sdružení považuje včasné zapojení všech relevantních partnerů za nezbytný předpoklad pro přípravu kvalitní české pozice.
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Všechny komentáře (1)
Karel Zvářal4.7.2026 04:41
Dotace na spalování slámy bych zrušil, ta patří do půdy, kde hraje důležitou půdoochrannou a klimatologickou fci. Suchá, prašná hlína je zdrojem tepla, nedrží pohromadě, a je náchylná k erozi.
Taktéž vytěžené lesní plochy po kůrovcové kalamitě je lepší co nejdřívě opět osázet, příliš oddalovat výsadbu je z hlediska dobrého hospodáře nepříliš šťastný přístup.