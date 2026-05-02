Jiří Svoboda: Vlastníci lesů a Národní plán obnovy přírody?

2.5.2026 | Jiří Svoboda |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Dne 28. dubna 2026 proběhla celostátní konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), na které bylo jedním z hlavních témat provádění evropského nařízení o obnově přírody. SVOL se aktivně zapojil do přípravy návrhu Národního plánu obnovy přírody, který aktuálně prochází veřejnou konzultací. Navrhovaná opatření jsou zatím formulována v obecné rovině. Uspokojivé hodnoty jednotlivých lesních indikátorů budou stanoveny až v dalších fázích. Pro realizaci plánu bude rozhodující zajištění dlouhodobého a předvídatelného financování.
 
Podle odhadů by v případě uplatnění původně zvažovaných maximalisticky nastavených opatření mohly ekonomické ztráty dotčených vlastníků lesů dosahovat až 14 miliard Kč ročně. V průběhu jednání SVOL se zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství se podařilo tyto návrhy zmírnit, jejich konečná podoba však bude záviset i na výsledku právě probíhající veřejné konzultace.

Původní návrhy představovaly z pohledu vlastníků nestátních lesů velmi tvrdé a obtížně realizovatelné varianty. Řadu z nich se podařilo korigovat, nicméně naše nejistota a obavy trvají.

Uspokojivé úrovně jednotlivých lesních indikátorů a konkrétní opatření zatím nejsou známy. Otázkou také je, zda stát má na pokrytí ekonomických dopadů na vlastníky lesů odpovídající finanční zajištění. Bez jasně nastaveného systému finanční podpory nelze očekávat, že budou vlastníci lesů schopni navrhovaná opatření realizovat.

Vlastníci lesů proto v rámci probíhající veřejné konzultace zdůrazňují potřebu:

      • realistického nastavení opatření odpovídajícího podmínkám českých lesů,
      • jasného a předvídatelného systému finanční podpory,
      • minimalizace administrativní a právní nejistoty při jejich provádění v praxi, včetně obnovy pokalamitních holin.

SVOL zároveň vyjadřuje očekávání, že výsledná podoba Národního plánu obnovy přírody bude odpovídat praktickým zkušenostem z lesního hospodaření a nebude v průběhu dalšího projednávání zpřísňována.

Naším cílem je, aby obnova přírody byla skutečně funkční a dlouhodobě udržitelná. To ale znamená, že musí vycházet z reality hospodaření v lesích a být ekonomicky proveditelná.

foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
