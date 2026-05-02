Jiří Svoboda: Vlastníci lesů a Národní plán obnovy přírody?
Původní návrhy představovaly z pohledu vlastníků nestátních lesů velmi tvrdé a obtížně realizovatelné varianty. Řadu z nich se podařilo korigovat, nicméně naše nejistota a obavy trvají.
Uspokojivé úrovně jednotlivých lesních indikátorů a konkrétní opatření zatím nejsou známy. Otázkou také je, zda stát má na pokrytí ekonomických dopadů na vlastníky lesů odpovídající finanční zajištění. Bez jasně nastaveného systému finanční podpory nelze očekávat, že budou vlastníci lesů schopni navrhovaná opatření realizovat.
Vlastníci lesů proto v rámci probíhající veřejné konzultace zdůrazňují potřebu:
• realistického nastavení opatření odpovídajícího podmínkám českých lesů,
• jasného a předvídatelného systému finanční podpory,
• minimalizace administrativní a právní nejistoty při jejich provádění v praxi, včetně obnovy pokalamitních holin.
SVOL zároveň vyjadřuje očekávání, že výsledná podoba Národního plánu obnovy přírody bude odpovídat praktickým zkušenostem z lesního hospodaření a nebude v průběhu dalšího projednávání zpřísňována.
Naším cílem je, aby obnova přírody byla skutečně funkční a dlouhodobě udržitelná. To ale znamená, že musí vycházet z reality hospodaření v lesích a být ekonomicky proveditelná.
