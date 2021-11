Jiří Hrbek: Jak spolehlivá jsou data o odpadech v ČR?

Foto | Gary Chan / Gary Chan / Unsplash

O dvojích datech v ČR toho bylo napsáno již mnoho, přesto některé důležité skutečnosti je třeba připomínat. V současné době se začíná připravovat Plán odpadového hospodářství ČR a je zřejmé, že v oblasti dat se jeho schvalování očekává bezproblémové.Poté, co na konci loňského roku proběhl „audit“ dat o komunálním odpadu Českého statistického úřadu (ČSÚ), je problematika dvojích dat, zdá se, již vyřešena.a výsledky obou institucí se tak jen nepatrně odlišují, a tak zřejmě hlavní aktéři (MŽP a ČSÚ) jsou spokojeni. Zůstává však několik otazníků…

Prvním z nich jsou nedořešené duplicity v systému, a tedy i v datech MŽP. Nejde o nic menšího, než že současná evidence MŽP umožňuje a někdy i přímo nařizuje vznik těchto duplicit. Jedná se zejména o případy, kdy odpad je předáván firmě (většinou té, která s odpadem nějakým způsobem nakládá) a tento odpad je nově zaevidován jako A00 = vznik odpadu. Jedná se i o případy, kdy firma získává od Krajského úřadu tzv. Povolení upuštění od třídění, a MUSÍ převzaté odpady evidovat pod kódem A00 (vznik odpadu), tedy jako VLASTNÍ produkci odpadů. Přitom tento odpad je již zaevidován původním producentem odpadu také pod A00. Nejedná se v žádném případě o zanedbatelné částky, nelze je ze systému odstranit, a tudíž nezapočítávat do celkové produkce.

K chybnému započítávání produkce odpadů dochází také v rámci jednoho podniku, kdy je odpad předáván z jednoho pracoviště (podle MŽP provozovny) do druhého, stále v rámci jednoho podniku. Dochází opět k překlasifikování odpadu na A00. Tyto situace nejsou také nijak výjimečné, mnohdy též iniciované nadřízenými orgány.

Další nedořešenou pochybností jsou data o komunálním odpadu. Do loňského roku ČSÚ považoval za komunální odpad pouze odpad vyprodukovaný obcemi a drobnými živnostníky. Podle provedeného auditu je již za komunální odpad považována veškerá produkce (A00) odpadů, které jsou podle Katalogu odpadů označeny 20* a 1501*. Pokud by pod těmito kódy byl pouze odpad pocházející od občanů, tedy vyprodukovaný komunální sférou, pak by to nebyl žádný problém. Ovšem v ČR je takto označován i odpad pocházející z výrobní sféry (např. papír z papíren, tiskařských závodů apod.). Dále odpad převzatý z jiného podniku/obce a pouze překlasifikován firmou na A00 (např. z důvodu Povolení upuštění od třídění, viz odstavec výše několikanásobné započítávání odpadů). Případně chybnou klasifikací odpadu (někdy i cílenou, kdy koncový odběratel odpadu má povolení nakládat jen s určitými předem stanovenými katalogovými čísly odpadu).

Tato defektní evidence odpadů je následně sečtena, prezentována a hodnoty budou také součástí nového Plánu odpadového hospodářství ČR (POH). Je nasnadě se tedy ptát, jak firmy/obce využívající tato data budou plánovat např. kapacity zařízení na využívání/odstraňování odpadů? Proč a jak budou obce plánovat kapacity i pro odpad, který produkují firmy na jejím území (případně jde zčásti i o její odpad, který je pouze překlasifikován a znovu započítán do produkce)? Nebo se POH píše pouze pro splnění povinností vůči EU a státu a firmy/obce se nakonec rozhodují podle skutečného množství? Nezaplatí za takto navýšenou produkci komunálních odpadů nakonec občané/obce?

V neposlední řadě stojí za zmínku pojistka, zřejmě proto, aby již nikdy nedošlo k situaci, že v rámci EU budou dvoje data o komunálních odpadech. A tak jsou tato data pro jistotu reportována do zahraničí již jen ze strany MŽP, ačkoliv za jejich korektnost, nezávislost a nestrannost stále zodpovídá ČSÚ.

