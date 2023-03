Jitka Martínková: Nový prezident a změna klimatu v české společnosti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Výměna prezidenta přináší do Česka po dlouhých letech čerstvý vzduch, neboť až dosud obsazovali tento post lidé úzce spjatí s nejvyšší politikou polistopadové éry. Petr Pavel a jeho tým už také deklarovali, že jsou připraveni na Hradě pořádně vyvětrat. Lze díky tomu čekat závan čerstvého vzduchu i v dlouho zatuchlých tématech české společenské diskuse?Jedním z témat, která byla z Hradu v posledních dvaceti letech soustavně “torpédována”, byla i změna klimatu. U Václava Klause byla příčinou jeho “klimaskepticismu” ideologická zatvrzelost, která nevyvěrala ani tak z protiargumentů vůči vědeckému konsensu o samotném klimatu, jako spíše z odporu proti čemukoli, co by bránilo v působnosti posvátně vzývané volné ruce trhu. Ano, trh je v řadě ohledů efektivní. Někdy ale není.

To jsme v poslední době viděli na splašených cenách energií nebo třeba na tom, jak v lokalitách, v nichž v uplynulých letech rozbujel trh krátkodobých pronájmů, začaly rychle stoupat i nájmy a ceny bytů. Někdy je regulace zkrátka na místě. Ostatně, i osmihodinová pracovní doba, regulace dětské práce nebo zákaz vypouštění toxických látek do řek (pamatujete Bečvu?) jsou omezením volné ruky trhu. Je to snad špatně?

Ve chvíli, kdy principiálnost Václava Klausa už dávno zkarikovala i sama sebe a kdy i on na sjezdu německých extremistů ze strany AfD připustil, že v diskusi o klimatu prohrál, držel otěže české veřejné debaty v rukou už pevně Miloš Zeman. I ten vykazoval negativní postoje jak ke klimatu Země, tak ke klimatu české společenské diskuse. Jeho příspěvky k tématu životním prostředí na sebe braly často až bizarní podoby.

V roce 2017 tak na půdě Poslanecké sněmovny pronesl v diskusi o kůrovci a ekologických aktivistkách na Šumavě památný výrok (hodný spíše páté cenové než nejvyššího postu ve státě): “A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli – pardon, mám tím samozřejmě na mysli ty stromy, já nechápu, proč se smějete – tak odešli.” V té době se Zemanovým vtipům, které ale už tehdy postrádaly konstruktivní obsah, ještě někteří smáli.

Když při nedávné návštěvě Slovenska urážel invektivami o “zeleném fanatismu” i hlavu státu našich nejbližších partnerů, prezidentku Zuzanu Čaputovou, kterou má v oblibě i většina Čechů a Češek, nesmál se snad už nikdo. Kdo Zemanův projev od Štrbského plesa zachytil, spíše si při něm oddechl, že i my se snad brzy dočkáme o něco důstojnější reprezentace.

V přístupu ke společenské diskusi i ve vztahu k reprezentativnímu vystupování slibuje nově zvolený prezident Petr Pavel výraznou změnu k lepšímu. Přinese nový kurz také v diskusi o klimatické krizi? Jeho věcný, analytický a seriózní přístup tomu nahrává. Ostatně i jeho minulé působiště, NATO, či třeba americký Pentagon velmi dobře vědí, že právě prohlubující se změna klimatu je jedním z největších bezpečnostních rizik budoucnosti.

Pavel má silný mandát i díky výrazné podpoře Danuše Nerudové, která ji podmínila tím, že se v případě vítězství Pavel chopí i témat důležitých pro mladé. Mimo jiné i tématu klimatické krize. Konstruktivní a jasně pro-klimatický hlas by byl na českém Hradě skutečně třeba. Nejen proto, aby konečně otočil hradní diskurz opět na Západ, ale i proto, že v české politice silný hlas pro klima do značné míry chybí. Jak moc se tohoto tématu bojí stranická politika se ukázalo před posledními volbami do Sněmovny. Právě občanský prezidentský kandidát by proto mohl být jeho vhodným nositelem.

Petr Pavel zatím ukazuje, že má pro strach uděláno. Místo oslav s podporovateli vyrazil po volbách tam, kde volby prohrál, do strukturálně postižených regionů. Bylo by dobrou zprávou, kdyby se podobně odvážně ujal i tématu klimatické krize. Ostatně, právě strukturálně postižené regiony, na které svou pozornost zaměřil, jsou s ní spojeny velmi silně. V minulosti s příčinami, a v budoucnosti - s trochou vůle - třeba i s řešeními. Hlavně se toho nebát!

