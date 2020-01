Josef Duben: Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení)? Od teď už to nepůjde

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Právě dnes, tj. 15. ledna 2020, nabyla účinnosti již avizovaná novela veterinárního zákona. Kromě řady změn, které se týkají třeba provozovatelů jatek a domácích porážek, Komora veterinárních lékařů upozorňuje na dopad povinnosti čipovat všechny psy. Znamená to, že neočipované štěně nelze prodat ani koupit, jinak hrozí účastníku takové transakce pokuta.

Jak to tedy je? Všechna štěňata musejí být označena čipem, a to nejpozději do tří měsíců od narození. Avšak pokud je chovatel chce prodat či darovat novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí být štěňata označena čipem už v okamžiku předání. Nesplnění této povinnosti pak podléhá citelné sankci, jejíž výše podle veterinárního zákona může být až padesát tisíc.

A jak to bude s těmi primáty? Podle novely veterinárního zákona budou muset mít chovatelé primátů a šelem pro svá zvířata veterinární osvědčení vydané místně příslušnou veterinární správou i při přesunech v rámci ČR. Pro primáty tato povinnost platí od 15. 1. 2020, pro šelmy až po přijetí novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

