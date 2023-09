Karel Zvářal: Líheň obojživelníků v kaluži i průtočné nádrži

Foto | Karel Zvářal Dočasné tůně vytvoří technika i v lánu obilí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | Karel Zvářal Letošní deštivé jaro bylo pro rozmnožování žab příznivé.

Málokterý živočišný druh je suchem postižený víc, než kdysi všudypřítomné žáby. Dnešní zimy s minimem sněhu nevytváří dostatek přirozených zásobáren vody, jakožto míst k rozmnožování obojživelníků. Letošní poměrně deštivé jaro ale situaci výrazně zlepšilo, a na řadě míst, která jsou jindy suchá či s minimem vody, vydržely kaluže od konce března až do června, místy i déle.A když i v červenci a srpnu vydatně pršelo, vytvořily se zavodněné koleje i tam, kde normálně bývá pole suché. Velmi překvapivě se proto v nezvyklém prostředí ozývaly kuňky z čerstvě vytvořeného domova, a hbitě zmizely před predátorem v kalné vodě. Pojezdy těžké techniky dokážou nejen ničit, ale někdy naopak pomáhají. Je to ale jen, bohužel, dočasný domov, hned po žních jsou taková místa rozorána a většina žab i pulců je zapravena do půdy.

Mnohem vhodnější jsou stálé vodní plochy přístupné obojživelníkům, mezi něž patří zejména požární nádrže či koupaliště. Byť to není úplně stojatá voda a přítok vody je shodný s odtokem, pulcům to nijak nevadí a nacházejí zde i dostatek potravy v podobě fytoplanktonu a zooplanktonu.

A je chybou, pokud někde před letní rekreační sezónou nádrž vypustí v čase, kdy vývoj pulců vrcholí. Obava, že nějak negativně ovlivní kvalitu vody, je zcela lichá, naopak, spásáním sotva viditelných řas a komářích larev vodu čistí. Stačí počkat ještě několik dní a malé žabky se rozlezou do okolních lesů.

Foto | Karel Zvářal Požární nádrže jsou významným ekologickým prvkem, zaslouží si více pozornosti a péče.

Je povzbuzující, že v posledních letech obce i různé organizace budují umělé tůně. Na žáby čeká hodně strávníků, jsou tedy důležitou součástí ekosystémů. Přestože se dospělosti dožije sotva desetina procenta pulců, stačí to k tomu, aby vysoce plodní obojživelníci dokázali obnovovat své stavy.

Máte-li tedy i vy chuť pomoci žábám, čolkům či mlokům, vytvářejte tůně dále od zástavby a zejména frekventovaných komunikací, které se v čase jarního tahu stávají smrtící pastí pro v noci aktivující tvory. Nejvhodnější jsou tůně na osluněných místech v lesích v sousedství potoků, a to proto, aby vajíčka ani pulce nevysušilo slunce, což se často stává v přirozených kalužích či nevhodně vyhloubených mělkých tůních.

Foto | Karel Zvářal Oblíbená líheň kuněk na málo používané cestě.

A není od věci tůň překrýt větvemi, aby tam hojné volavky nechodily jako do krmítka. Přirozené tůně bývají zarostlé vegetací či s popadanými větvemi, kde žáby a pulci nacházejí úkryt. Někdy to totiž vypadá tak, že nejedná o pomoc obojživelníkům, ale spíše podporu už tak přemožených predátorů. Jelikož jsou to dnes chráněné ikony, i to je důvod, proč je žab jen zlomeček někdejších stavů.

reklama