Karel Makoň: I s jedním okem se dá létat. Labuť zvládla neléčené zranění

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Makoň / Karel Makoň / DES OP Sčítání labutí Sázcharnou stanicí živočichů v Plzni.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mládě labutě velké z Klabavské přehrady

Schopnost volně žijících druhů zvířat přežít i to, co bychom my lidé, minimálně bez léků na potlačení bolesti, nepřežili, je v některých případech opravdu úctyhodná. Přesvědčili jsme se o tom na řece Berounce, když jsme 27. 12. našli pod Dolanským mostem labuď s poraněným pravým okem. Její příběh známe.

Je 14. srpna 2020 a náš tým chytačů vyráží pod Klabavskou přehradu, aby odchytil a okroužkoval pár labutí velkých se sedmi mláďaty. Ten se pohybuje pod přepadem vodní nádrže na řece Klabavě, mláďata jsou již velká a jedno z nich (bílé) má viditelně poraněnou hlavu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Makoň / Karel Makoň / DES OP Labutě na řece Klabavě.

Samotný odchyt labutí rodiny netrval ani dvacet minut a kroužkujeme jak všechna mláďata, tak odečítáme kroužek labutí samice. S údivem koukáme na rozsáhlé poranění hlavy a pravého oka nejmenšího bílého mláděte. Zranění je staršího data, rána hluboká, část lebky odštípnutá a úlomky vpáčené až do vnitřní části lebky, oko nefunkční.

Snažíme se objasnit příčinu poranění, ale jen těžko odhadnout, jak a co se labuti stalo? Každopádně zvířeti tady a teď už nelze efektivně pomoci a převoz do záchranné stanice živočichů spolu s odloučením od rodiny by byl pro mládě fatální. Zvažujeme, zda poraněné mládě vůbec kroužkovat a zda jeho utracení by nebylo milosrdnější. Nakonec necháváme vše na přírodě a samotném mláděti s tím, že jsme ho alespoň označili ornitologickým kroužkem a budeme ho dále sledovat.

Za svoji kariéru jsem viděl u labutí už ledajaké případy a nakonec vždy jsem byl překvapen, jak to kolikrát dopadlo. Překvapen jsem byl i dnes. Labuť velká, letošní světlé mládě s viditelně zdeformovanou pravou stranou hlavy a poškozeným pravým okem byla námi odečtena a nafocena při pravidelné kontrole zimujících vodních ptáků na řece Berounce kousek pod Dolanským mostem.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Makoň / Karel Makoň / DES OP Labuť s poraněným okem.

Labuť se zdržuje v hejnu cca 30 zde zimujících labutí, chová se jako ostatní ptáci a krom deformace pravé strany hlavy byste si na ní ničeho zvláštního nevšimli.

Nefunkční pravé oko je sice do budoucna pro labuť problém a zásadní handicap, ale labutí bez jednoho oka máme v kraji několik a většinou se jedná o hnízdící a létající ptáky. Jen tak narychlo si vybavuji labuť s německým ornitologickým kroužkem, bez oka, pravidelně hnízdící zhruba před 20 lety v Rochlově na Plzni – severu, nebo námi označenou labuť z rybníka Sycherák na Tachovsku, která opakovaně hnízdí a vyvádí mláďata se samcem na této lokalitě dodnes, či samice na řece Berounce v Nižboru…

Všechny tyto případy a mnohé další i u jiných druhů volně žijících zvířat jsou jasným důkazem schopnosti přírody vyléčit i to, co my zvládáme jen díky špičkové medicíně a vynaložení obrovského úsilí.

reklama