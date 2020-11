Karel Makoň: Letošní cesta do Afriky? Virtuálně po stopách čápa Kryštofa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Bohumil Mášek / Bohumil Mášek / DES OP Vypouštění čápa Kryštofa s vysílačkou 31. 7. 2020 u Chocenic v okrese Plzeň - jih.

Kryštof je čáp bílý v třetím roce života, náš letošní favorit při cestě na zimoviště do Afriky a zpět.

Kryštofa jsme kroužkovali jako malé mládě na hnízdě 21. 7. 2017 v Brodu nad Tichou. Následně jsme o jeho pohybu nic nevěděli. Až letos spadl u Města Touškova /PS/ v noci z radiovysílače do oplocení a nemohl se dostat ven. Tady jsme ho také 19. 6. 2020 odchytili, podle ornitologického kroužku identifikovali a lehce potlučeného převezli k nám na Záchrannou stanici živočichů v Plzni.

Rekonvalescence potlučeného Kryštofa nebyla zrovna snadná a trvala poměrně dlouho. Jelikož jsme však věděli, že se jedná o staršího ptáka, který za svůj život musel být už minimálně třikrát na zimovišti třeba v Africe, rozhodli jsme se, že mu dáme vysílačku. Jak jsme řekli, tak se stalo a 31. 7. 2020 jsem Kryštofa s Bohoušem Máškem vypouštěl u Chocenic na louky nad rybníkem.

Od Chocenic se následně Kryštof přesunul ke Komornu, kde spolu s dalšími bílými čápy vydržel několik dní a futroval se hraboši z místní louky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Bohumil Mášek / Bohumil Mášek / DES OP Čáp Kryštof se živí hraboši z louky u Komorna.

Poměrně dlouho jsme čekali, kdy a jakým směrem se Kryštof vydá na zimoviště. Když naprosto neomylně zamířil do Německa místo Rakouska (jako doposud námi sledovaní čápi), chytali jsme se za hlavu, že budeme mít dalšího přitroublého Arnošta, zimujícího v nějakém německém ptačím parku. Jenže Kryštof přes Německo pouze přelétl, škrtnul Švýcarsko a přes Francii rovnou do španělského Madridu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Bohumil Mášek / Bohumil Mášek / DES OP Čáp Kryštof s vysílačkou.

Tak to je jasné, v Německu nezůstal, ten bude zimovat na nějaké skládce komunálního odpadu ve Španělsku, jako to v posledních 10 letech s oblibou dělají někteří námi kroužkovaní čápi. No nevadí, alespoň zjistíme více informací o tomto novém fenoménu a každá nová zkušenost je dobrá.

Jenže Kryštof překvapil potřetí a pokračoval dál přes Gibraltarský průliv do Maroka, chvilku podél pobřeží Atlantského oceánu. Z Maroka jižně dolů na hranici Mali a Mauritánie, kterou přelétl v celé její délce až do Senegalu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Bohumil Mášek / Bohumil Mášek / DES OP Cesta čápa Kryštofa ze západních Čech do afrického Senegalu.

Přelet z Mauritánie do Senegalu nemáme podrobně zmapován, jelikož v dané oblasti nebylo dostatečné pokrytí sítí mobilních operátorů, a tak od 8. 10. 2020 do 30. 10. 2020 se Kryštof nehlásil. Byly to zase nervy, ale naštěstí teď je Kryštof už zase na příjmu a posílá nám pozdrav ze slunné a žhavé Afriky.

Zatím jepodle všeho živ a zdráv a my všichni spolu s kolegy s napětím sledujeme a čekáme, co bude dál.

Cesta čápa Kryštofa do Afriky























