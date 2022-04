Kristýna Havligerová: Plošný zálohový systém nastartuje cirkulární ekonomiku a zajistí opakovanou recyklaci PET lahví a plechovek

Jiří Kvítek 23.4.2022 09:34

"Zálohový systém nezatíží státní rozpočet. Náklady na vybudování systému a jeho provoz budou financovat výrobci nápojů. Materiál, který je nyní považován za odpad, se stane cennou surovinou a pomůže spolufinancovat provoz systému. Jediným ekonomickým dopadem na spotřebitele bude zaplacení vratné zálohy, kterou dostane v obchodě zpět po vrácení zálohového obalu."



Sama sobě protiřečíte. Další PR blábol podřadné kvality. Proč píšete takové bludy? Možná byste měla nejdříve pár let působit přímo v provozní praxi, aby jste alespoň tušila, o čem to je.



Vámi uvedení výrobci nápojů mají možnost zavést svoje systémy pro zajištění opakovaného použití obalu již od 1.1.2002 (zákon č.477/2001 Sb., o obalech) a dosud to ve významnějším měřítku nikdo z nich neudělal.



A proč? Protože je to ekonomická sebevražda! Jejich nápoje by byly tak drahé, že by je za tu cenu jednoduše nikdo nekoupil.



Proto chtějí výrobci nápojů plošný systém, který by zatížil nejenom státní rozpočet, ale částečně i rozpočty obcí (samosprávních celků), které jsou zapojeny do systému svozů.



Proč by měl na splnění povinností podle zákona o obalech přispívat každý z nás? To je povinnost výrobců nápojů, kteří do zmíněných obalů plní svoje výrobky. Nezdá se Vám, že jejich marže za nápoje jsou již dostatečně vysoké?



A covidové události ukázaly i další extrémy: například pivovary než aby neprodané pivo zlevnily, tak je raději vylily? Hlavně že se oháníte cirkulární ekonomikou!



25 let jsme lidi učili dávat plasty do žlutých kontejnerů a teď, když to docela obstojně funguje, jim to začneme překopávat na zálohový systém?



V této fázi zavádět plošný zálohový systém v konkrétních podmínkách ČR je naprostý nesmysl! Vámi předpokládaná výtěžnost je spíše zbožným přáním a vše bude za tak obrovské peníze, na jejichž výši se ani nedokážete jednoznačně shodnout.



Možná by redakce Ekolistu měla příště více zvážit, komu dá na svých stránkách prostor. Chápu, že placený PR článek Vám přispěje do rozpočtu. Ale tohle se opravdu nedá číst!

