Lenka Kovačovská: Topení zemním plynem nikdo nezakazuje

Marcela Jezberová 21.12.2021 09:00

Ze zkušeností za posledních 20 let si dovoluji upozornit paní Kovačovskou, že čím šílenější návrh Evropská komise vypustí, tím větší je pravděpodobnost jeho uskutečnění. Obávám se, že to nakonec nebude do 2040, ale aspoň do 5 let dříve, abychom jako Evropa byli dostatečně průkopničtí a mohli celému světu ukazovat správnou cestu ke světlým zítřkům.

