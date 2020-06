Lenka Thinová: ČVUT otevírá nový obor. Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Informační centrum JE Dukovany Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační snímek.

Provoz jaderně energetických zařízení je spojen i s jejich vyřazováním a likvidací, která v ideálním případě povede k návratu lokality do původního stavu a uvolnění co největšího objemu materiálů k recyklaci, tj. zpět do životního prostředí. K tomu je nutné důkladně analyzovat veškeré aspekty ovlivňující práce při vyřazování.

Musí se vybrat konkrétní technologie rozebírání technologií a objektů a na základě míry kontaminace stanovit způsoby bezpečné likvidace vznikajících odpadů. Při tom je samozřejmě důležitá bezpečnost pracovníků, místního obyvatelstva a životního prostředí. Celý proces musí brát v úvahu hlediska ekologická i ekonomická a v důsledku může znamenat obrovskou úsporu nerostného bohatství a veškerých prostor, určených k ukládání odpadů.

Co budeme vyřazovat?

V České republice jsou v současné době v provozu 2 jaderné elektrárny, jaderná elektrárna Dukovany a jaderná elektrárna Temelín. Několik výzkumných reaktorů a jaderné technologie využívá řada průmyslových odvětví.

Reaktory jaderné elektrárny Dukovany byly spuštěny v letech 1985 – 1987 a mají projektovanou životnost 40 let. Předpokládá se, že provozovatel bude mít snahu dobu provozu prodloužit minimálně na 50 let, nicméně při rozhodování o prodloužení bude nutno přihlédnout nejen ke stanovisku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale i ke stanovisku okolních států, z nichž Rakousko a Německo jsou proti provozu jaderných elektráren.

Jaderná elektrárna Dukovany.

Spolková republika Německo (SRN) se rozhodla uzavřít všechny jaderné elektrárny nejpozději do konce roku 2022. V současné době je v SRN uzavřeno 30 jaderných elektráren, do konce roku 2021 budou uzavřeny další tři a poslední tři skončí k 1. 1. 2023. Některé z těchto jsou již vyřazovány za účasti německých a také českých firem.

Slovensko likviduje starou elektrárnu A1, uzavřenou po havárii v roce 1977 a dva bloky V1 a V2 elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Francii jako jadernou velmoc a další státy nejen v Evropě čeká vyřazování velkého množství jaderných bloků.

Je zřejmé, že vyřazování jaderných elektráren z provozu je průmyslové odvětví, které bude mít stále větší význam a vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky. Kromě jaderných elektráren se na základě požadavků legislativy vyřazují i pracoviště (nebo jejich části) III. kategorie (např. ve zdravotnictví) a uzavírají a sanují se také oblasti po těžbě radioaktivních surovin. Nemalou oblastí uplatnění odborníků v této oblasti je a bude plánování, výstavba a provoz hlubinných úložišť.

První v Evropě

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) se proto rozhodla být první, kdo bude vychovávat inženýry pro tyto vysoce odborné práce a poskytne jim komplexní vzdělání v českém nebo v anglickém jazyce. Má k tomu totiž ideální předpoklady. S výukou i výzkumem v oblasti jaderných věd má FJFI dlouhodobě bohaté zkušenosti. Kromě moderních přednáškových učeben disponuje řadou unikátních měřících zařízení, odborně vybavenými laboratořemi včetně školního reaktoru, kde lze získat cenné praktické zkušenosti.

Studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

V Evropě se samozřejmě některé univerzity problematiky vyřazování nebo požadavky na budování hlubinných úložišť ve své výuce dotýkají (např. Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Hasselt nebo Fachhochschule Aachen, Mannheim, University of Birmingham, University of Helsinki, University of Manchester,TU Dresden a mnohé další), ale zabývají se jen úzce vybranými tématy nebo toto zaměření nabízejí až v doktorském studiu.

S řadou těchto universit a s nimi spojených výzkumných pracovišť (např. SCK-CEN Mol) již FJFI spolupracuje, v současnosti např. na projektu sedmi evropských universit, v rámci kterého zajišťuje tréningový modul s tématikou jaderných reaktorů a jaderného odpadu.

Prohlášení ministerstva průmyslu

K otevření oboru se vyjádřilo i ministerstvo průmyslu a obchodu:

"Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu (FJFI ČVUT)Vyřazování jaderných zařízení z provozu je výzva, která nás čeká. Koncová fáze palivového cyklu je přitom nedílnou součástí jaderné energetiky, kdy jsou naprosto klíčoví odborníci na tuto oblast. V Národním akčním plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR z roku 2015 i v Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem z roku 2019 je tak vzdělávání a výzkum, zajištění lidských zdrojů a rozvoj know-how v této oblasti pevně zakotveno, patří také mezi priority vlády stejně jako spolupráce s vysokými školami.

A je to právě FJFI ČVUT, která, co se týče vzdělávání v jaderné energetice, hraje přední roli. V roce 2019 tak na základě iniciativy vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka začal dialog vlády s rektory technických universit. Má za cíl podpořit technické vzdělávání a zajistit dostatek jaderných inženýrů a energetických specialistů. Vzdělávání a výzkum v oblasti vyřazování jaderných zařízení je i předmětem mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci mezinárodních organizací, tak bilaterálně. Například s Německem, které k roku 2022 ukončuje výrobu elektřiny z jádra a musí řešit decommissioning téměř dvou desítek jaderných elektráren. V rámci česko-německých vztahů je FJFI ČVUT dlouhodobým partnerem ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí, které spolupráci podporují jak v rámci tzv. projektů ekonomické diplomacie, tak přímo při jednáních s německými institucemi a universitami."

Co se bude přednášet?

Kromě klasických matematicko-fyzikálních předmětů, tvořících tradiční základ odborného vzdělání a rozvoje analytického myšlení na jaderné fakultě, je nový studijní program pečlivě vybranou kombinací předmětů tří kateder: katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, jaderných raktorů a jaderné chemie. V menší míře je zastoupena také katedra materiálů.

Jde totiž o obor, vyžadující znalosti nejen z oboru konstrukce a provozu jaderně energetických zařízení, reaktorové fyziky, ale i jaderné chemie, dozimetrie, interakce ionizujícího záření a nové atomové legislativy.

Od první myšlenky vychovat studenty pro řídící a vysoce odborné práce v oblasti vyřazování (nejen) jaderných zařízení z provozu uběhlo několik let pečlivé přípravy studijních plánů. Po celou dobu byl obsah studia diskutován s vedením fakulty a zástupci průmyslu, odborných institucí a představiteli nové atomové legislativy.

Snahou bylo vytvořit vysoce odbornou a zajímavou náplň studia, která by neodradila studenty svou náročností a zároveň splnila požadavky, kladené na absolventa moderního studijního programu při hledání uplatnění nejen v ČR, ale i v zahraničí.

