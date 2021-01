Lesníci: Zbytečná těžba uschlých stromů je důsledkem pravidel nastavených Ministerstvem zemědělství, to ale pochybení odmítá

Foto | Lucie Kurzová Vytěžit a odvézt. Lesy na Vysočině.

Zástupce Ministerstva zemědělství ve své odpovědi na výzvu „ Kácením české lesy nezachráníme “ odmítá, že by Ministerstvo svými příspěvky podporovalo nerentabilní a zbytečnou těžbu odumřelých stromů. Ke zbytečné těžbě stromů, na kterou v důsledku přispíváme my všichni, však jednoznačně dochází.

Více než 6600 signatářů zmíněné výzvy, mezi kterými jsou převážně odborníci z oblasti lesnictví, ekologie a biologie, je přesvědčeno, že kácení a odvoz odumřelých stromů není přínosem ani pro samotný les, ani pro jeho služby společnosti, jakými jsou například čištění vody a vzduchu, ochrana půdy a biologické rozmanitosti nebo stabilní klima. Naopak, ponechání odumřelých stromů v lese by pomohlo biologické rozmanitosti lesa, tj. řadě užitečných mikroorganismů, hub, rostlin i živočichů, a zároveň by pomohlo při snaze o zmírnění klimatických změn, protože uhlík podílející se v atmosféře na oteplování klimatu by byl místo toho desítky let uložen ve dřevě, než by se rozložilo. Signatáři výzvy proto apelovali na Ministerstvo, aby namísto zbytečné těžby odumřelých stromů, podporovalo jejich ponechání v lese k zetlení. Ministerstvo namítá, že svými příspěvky nerentabilní těžbu nepodporuje, ale cílí na následnou obnovu postižených porostů.

Jak si ale vysvětlit, že například ani státní podnik Lesy ČR, který by měl hospodařit šetrně, ekonomicky a ve veřejném zájmu, s trvalým ponecháváním odumřelých stromů k zetlení ve významnější míře nepočítá, viz zde nebo viz rozhovor s Ondřejem Pecháčkem, vedoucím odboru lesního hospodářství a ochrany přírody ředitelství Lesů ČR. Lesnická práce 6/2020?

Přitom pro ponechání odumřelých stromů v lese hovoří i další argumenty. Náklady na těžbu a dopravu dřeva v řadě případů převyšují příjem z prodeje dřeva. Těžba se tedy často nevyplatí ani ekonomicky a bez dotací by byla ztrátová, proto se i státní podnik jako celek loni do ztráty dostal. Na řadě míst je dostatečné množství malých stromků, tj. přirozené obnovy, která zajistí vznik nového porostu na místě odumřelých stromů. Výsadba, ani intenzivní a nákladná péče o nové stromy, kvůli které by bylo třeba odumírající stromy s podporou ministerských dotací vytěžit, proto na mnoha místech není potřeba, a i z tohoto pohledu je zbytečná. Těžba v takovém případě spíše vede ke zničení velké části malých stromků z přirozené obnovy.

Kvůli rozsáhlým těžbám se české lesy a lesnictví staly přímým zdrojem emisí uhlíku. Za vyšší množství emisí přitom hrozí České republice vysoké platby v řádu miliard korun. Při ponechání části suchých stromů v lese by byla bilance emisí uhlíku jistě daleko příznivější.

Přečtěte si také | Jakub Hruška: České lesy se staly významným emitentem skleníkových plynů

Proč tedy i přes řadu argumentů, které svědčí ve prospěch ponechávání odumřelých stromů v lese k zetlení, v podstatě k žádnému cílenému ponechávání nedochází? Domníváme se, že pravým důvodem je nesprávné nastavení nástrojů politiky lesního hospodářství ČR, které je v gesci Ministerstva zemědělství. Tato politika vlastníky buď přímo nutí odumřelé a odumírající stromy vytěžit pomocí legislativy (lesní zákon), nebo je ve zbytečné těžbě podporuje pomocí nastavení systému dotací, kde se nepočítá s možností ponechat dřevo v lese.

Pro získání příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity je například zapotřebí doložit doklad o těžbě dřeva, což znamená, že získat podporu je možné pouze v případě, že si vlastník zajistí pokácení odumřelých stromů. To už pro vlastníka představuje náklady [podle dat Ministerstva v průměru 46 % nákladů na těžbu a přiblížení k cestě] a vede ho pravděpodobně daleko častěji k rozhodnutí dřevo z lesa odvézt. Případné ponechání dřeva v lese není ale už nijak zvýhodněno oproti jeho odvezení.

Přitom stát by měl dělat pravý opak, podporovat ponechávání dřeva v lese a obecně takové aktivity vlastníků lesů, které budou ve prospěch celé společnosti, povedou k zachování a obnově zdravých lesů poskytujících ekosystémové služby všem. Dotování zbytečné, nerentabilní těžby suchých stromů z veřejných zdrojů české lesy nezachrání.

Přečtěte si také | Naše lesy potřebují dlouhodobou vizi, méně stromů a méně zvěře, říká lesník Aleš Erber

Autoři jsou pracovníky Katedry ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze. Podporu tomuto textu vyjádřila Česká společnost pro ekologii.