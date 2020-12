Jakub Hruška: České lesy se staly významným emitentem skleníkových plynů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška / archiv autora Chřadnoucí české lesy již emise CO2 nepohlcují, ale produkují.

České lesy se staly významným emitentem skleníkových plynů. Připadá vám to divné, když planetu mají od globálního oteplení zachránit právě lesy, které by pohltily CO2 z průmyslových zdrojů? Tak ale vězte, že takový mechanismus funguje jen dočasně. Dokud lesy přirůstají, skutečně CO2 využívají k fotosyntéze a růstu dřeva. Pokud však růst přestanou, a jsou vytěženy a zpracovány, stanou se vlastně zdrojem CO2 do ovzduší, protože většina dřeva je rychle zase spotřebována a CO2 uvolněn.

Ať už jako papír, palivové dřevo, stavební desky a šalování – prostě jen malá část dřeva „přežije“ déle než 20 let (např. trámy, prkna, nábytek). Dvacet let je dnes průměrná doba setrvání vytěženého dřeva (Profft et al. Eur J Forest Res (2009) 128:399–413).

Nezvládnutá kůrovcová gradace zvýšila těžby dřeva v ČR na více než dvojnásobek, a zatímco zhruba do roku 2017 v ČR dřeva v lesích pořád přibývalo (těžilo se méně, než přirostlo) a lesy skutečně nějaké množství CO2 fixovaly (asi 5–10 megatun CO2ekv, viz obr., data Eurostat).

Ekvivalent CO2 (zapisováno jako CO2ekv) je přepočtení emisí veškerých skleníkových plynů jako by to byl jen CO2. A lesy v emisní inventuře patří do sektoru s ošklivou zkratkou LULUCF (Land use, Land use changes, Forestry). Jsou zde shrnuty emise ze změn v krajině. Například trvalé zalesňování či odlesňování, převod polí na louky a obráceně, ale nejdůležitější roli zde hraje lesnictví – tedy těžba a obnova hospodářských lesů.

Situace lesů se otočila po roce 2017, a od roku 2018 jsou lesy čistým emitentem CO2, protože se najednou (smrky a kůrovec) začal těžit dvojnásobek dříví. Za rok 2019 se vytěžilo už 33 milionů kubíků (viz graf, data ČSÚ) a odhad pro rok 2020 je 40 milionů.

Vytěžilo se tedy o hodně více, než přirostlo, a v emisích to dělá za ČR 15 milionů tun (Mt)CO2ekv! Když to porovnáme s ostatními emisemi, vidíme, že lesy zvýšily české emise CO2ekv o 12 % (ty byly v posledních letech stabilně okolo 130 MtCO2ekv). Pro zajímavost – je to stejně jako emise elektráren Počerady, Prunéřov a Tušimice dohromady. Nebo jako emise ze skoro celé dopravy. A taky je jasné, že se bilance bude zlepšovat jen pozvolna. Na nulu (tedy ani emise, ani fixace), by se podle mého odhadu mohly lesy vrátit někdy okolo roku 2030. Pokud tedy skončí současná kůrovcová gradace, což vůbec není jisté. Další suchý rok může rozjet kalamitu například v západních Čechách, kde dosud jsou smrkové lesy v relativně dobré kondici.

Problém se komplikuje ještě tím, že v ČR nezahrnujeme do emisní inventury lesní půdy – na osluněných pasekách rozrytých těžbou totiž dochází v prvních letech po těžbě k masivní oxidaci humusu, jejímž produktem je CO2 unikající také do atmosféry. Troufám si konzervativně odhadnout, že v prvních pěti letech po holosečné těžbě by to zvýšilo emise CO2 nejméně o dalších 10 – 20 %.

A teď poměrně zásadní věc: protože ČR těmito zvýšenými emisemi porušila svoje závazky snižování emisí skleníkových plynů, je možné, že si na tyto „extra“ emise budeme muset koupit emisní povolenky. A jejich cena by mohla být někde mezi 350 miliony – 2 miliardami EUR(!!!). Možná se to podaří usmlouvat jako nepředvídanou přírodní katastrofu, ale možná taky ne.

Ale kardinální otázka zní: nešlo tomu celému zabránit? A odpověď zní: částečně určitě ano. O tom, že smrkové monokultury se do období klimatické změny nehodí, protože je ohrožuje sucho a následně kůrovec, se ví od 90. tel 20. století, a vědci to mnohokrát říkali, psali, a vždy byli oslyšeni. Pořád se dál sázely hlavně smrky. A i ty vysázené v 90. letech už sucho a kůrovec leckde dohnali.

Když kalamita naplno propukla, začalo ministerstvo zemědělství vyplácet dotace na vytěžené dřevo (tržní cena smrkového dříví, zejména kůrovcového se zhroutila v roce 2018). Celkem 5 miliard nestátním vlastníkům. Kolik státním, to nevím, ale asi podobná částka. Takže se těžilo i dříví, které by v lese klidně mohlo zůstat – pokud kůrovec ze stromu vyletí, ten už z hlediska dalšího šíření není nebezpečný, už ho žádný kůrovec nikdy nenapadne – ten potřebuje jen živé stromy.

Pokud by stát zadotoval i ponechání tohoto dříví v lesích (klidně části pokácených kmenů, které jsou dnes skoro neprodejné, takzvanou vlákninu), nezhroutila by se tolik cena dříví, a hlavně dříví ponechané v lese se do emisí prakticky nezapočítává, protože se předpokládá, že se rozloží velmi pomalu, a většina uhlíku pak zůstane v půdě.

Odhaduji, že bychom pak s emisemi z lesů byli tak na polovině až dvou třetináchtěch dnešních strašných čísel. A nedostatek těžebních kapacit by nebyl tak velký, a bylo by je lépe možno využít k pokusům (byť často marným) kůrovce zastavit kácením napadených stromů. A jak s lesy zacházet do budoucna, to si povíme jindy.

Poučení z příběhu: 1. Labilní lesní monokultury v žádném případě v boji s klimatickou změnou nepomohou. 2. Naslouchejte vědcům, skoro vždy mají pravdu.

