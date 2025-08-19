https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lubos-pavlovic-toxicke-latky-z-plastu-maji-v-tele-pracovnici-s-odpady-i-delegati-osn-ukazala-studie.podileli-se-na-ni-i-cesi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Luboš Pavlovič: Toxické látky z plastů mají v těle pracovníci s odpady i delegáti OSN, ukázala studie. Podíleli se na ní i Češi

19.8.2025
Diskuse: 4
Problém plastového znečištění není jen estetickou záležitostí špinavých pláží, ale představuje přímou a všudypřítomnou hrozbu pro lidské zdraví.
Problém plastového znečištění není jen estetickou záležitostí špinavých pláží, ale představuje přímou a všudypřítomnou hrozbu pro lidské zdraví.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | James Patrick S. Garcia/GWP / Flickr
Nebezpečné látky z plastů pronikají do těl nás všech, a to bez ohledu na to, zda denně pracujeme s plastovým odpadem, nebo se pohybujeme v nejvyšších patrech diplomacie. Potvrdila to nová mezinárodní studie sítě IPEN. Na výzkumu se podílely organizace Centrum pro životní prostředí, spravedlnost a rozvoj (CEJAD) v Keni, Ekologické varování a obnova – Thajsko (EARTH) a česká Arnika. Laboratorní analýzy pak proběhly na prestižním pracovišti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 
Studie odhalila v tělech všech testovaných desítky toxických sloučenin, jako jsou ftaláty či zpomalovače hoření. Našly se u pracovníků v Keni a Thajsku, ale i u vysoce postavených delegátů a úředníků OSN. Výsledky byly zveřejněny minulý týden na jednání o globální úmluvě o plastech v Ženevě.

Studie přináší další pádný argument, proč musí budoucí úmluva regulovat plasty v celém jejich životním cyklu, nikoliv se zaměřovat pouze na odpad. Její zjištění jsou přímým vzkazem vyjednavačům: problém plastového znečištění není jen estetickou záležitostí špinavých pláží, ale představuje přímou a všudypřítomnou hrozbu pro lidské zdraví.

Metodika studie byla založena na využití speciálních silikonových náramků, které účastníci nosili po dobu pěti dnů. Tyto náramky dokáží efektivně zachytávat široké spektrum látek z okolního prostředí, a poskytují tak přesný obraz o tom, jakému koktejlu sloučenin je člověk vystaven.

Vědci se zaměřili na 73 běžných toxických látek ze šesti různých skupin, mezi nimiž nechyběly endokrinní disruptory jako ftaláty a bisfenoly, bromované zpomalovače hoření, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) či UV stabilizátory.

Do studie byli zapojeni jak lidé, kteří přicházejí do každodenního intenzivního kontaktu s plasty – tedy pracovníci s odpadem a v recyklačních zařízeních v Keni a Thajsku –, tak pro srovnání i administrativní pracovníci a skupina „globálních účastníků“, složená z delegátů a úředníků OSN, včetně vedoucí vyjednávacího týmu na jednáních v Ženevě a ministra životního prostředí Dánska jako předsednické země EU.

Výsledky jsou o to znepokojivější, že expozici se nevyhnul absolutně nikdo. V náramku každého jednotlivého účastníka studie byla nalezena směs látek ze všech šesti sledovaných skupin. Potvrdily se však předpoklady o míře zátěže.

Srovnání jasně ukázalo, že pracovníci manipulující s plastovým odpadem čelí mnohem vyššímu riziku. Jsou vystaveni jak většímu počtu různých látek, tak jejich vyšším koncentracím. Konkrétně v Keni byl každý takový pracovník vystaven nejméně 30 různým sloučeninám, v Thajsku pak minimálně 21.

Pro srovnání, u úředníků OSN, včetně diplomatů, se našlo minimálně 26 různých sloučenin. To neznamená, že by na tom byli hůře, ale to, že jejich životní styl (například mezinárodní cestování, pobyt v různých hotelích, konferenčních centrech atd.) je vystavuje širší paletě různých druhů látek, i když v mnohem nižších koncentracích.

Naopak pracovník s odpady je vystaven o něco menšímu počtu jednotlivých látek, ale zato v mnohonásobně vyšších a nebezpečnějších koncentracích, protože je v neustálém a intenzivním kontaktu se zdrojem znečištění.

Vůbec nejvyšších koncentrací ve všech skupinách dosahovaly ftaláty, nechvalně proslulé látky schopné narušovat hormonální systém, které jsou spojovány s neplodností či zvýšeným rizikem rakoviny. U pracovníků s odpady byly zároveň naměřeny vyšší koncentrace rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které vznikají hlavně při spalování plastů anebo během jejich výroby.

„Studie ukazuje, že takzvaná neviditelná zátěž z plastů už není neviditelná – máme jasné důkazy a nesmíme ji dál přehlížet. V sázce není jen zdraví lidí, ale i stabilita celých ekosystémů. Silná a kvalitní globální plastová úmluva může tento trend zvrátit a zároveň přispět k řešení trojité planetární krize i k návratu pod bezpečnou mez chemického znečištění,“ říká spoluautorka studie Nikola Jelínek z Arniky.

Tato zjištění by měla mít zásadní dopad na debatu o tzv. cirkulární ekonomice. Ukazují, že pouhá recyklace plastů problém neřeší, ale naopak může vést k dalšímu šíření nebezpečných látek a jejich přenosu do nových výrobků, čímž se toxický kruh uzavírá.

„Většina látek v plastech není regulována současnými mezinárodními dohodami. Vzhledem k tomu, že tyto sloučeniny překračují státní hranice bez jakékoliv kontroly, samotné vnitrostátní politiky nemohou plastovou krizi vyřešit. Kontrola nebezpečných látek proto musí být zásadní součástí globální úmluvy o plastech,“ zdůrazňuje Sara Brosché, vědecká poradkyně sítě IPEN a hlavní autorka studie.

Skutečnost, že toxické látky vstupují do našich těl bez našeho vědomí a souhlasu, představuje i vážný etický a lidskoprávní problém. Tento stav trefně okomentoval Dr. Marcos A. Orellana, Zvláštní zpravodaj OSN pro toxické látky a lidská práva, který se studie rovněž zúčastnil: „Každý člověk má právo na tělesnou integritu. Znečišťovatelé plasty toto právo narušují šířením látek, které se nyní nacházejí po celé planetě. Navíc někteří lidé, protože žijí v těsné blízkosti zařízení na výrobu plastů nebo pracují s plastovým odpadem, trpí neúměrnou zátěží. Standardy lidských práv nabízejí každému jednotlivci záruku, že nikdo nebude zasahovat do jeho těla bez jeho souhlasu. Rostoucí plastifikace naší planety tuto záruku maří.“

Výsledky studie měly být pro vyjednavače v Ženevě jasným signálem. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí vyžaduje přijetí silné a právně závazné úmluvy, která se zaměří na zdroj problému – tedy na omezení výroby plastů a zákaz nejnebezpečnějších látek v nich. Jakékoliv jiné řešení bude jen oddalováním nevyhnutelné krize s nedozírnými následky pro nás i budoucí generace.

Přesto týdenní vyjednávání o finální podobě globální úmluvy o plastech v Ženevě skončilo neúspěchem. Jednání ztroskotala na neústupnosti koalice států těžících ropu, které odmítly jakákoliv opatření na omezení výroby plastů. Svět tak promarnil další klíčovou příležitost, jak řešit narůstající plastovou krizi u jejího zdroje.

reklama
 
foto - Pavlovič Luboš
Luboš Pavlovič
Autor je tiskový mluvčí spolku Arnika.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Mikroplasty Foto: Depositphotos Země se v Ženevě nedohodly na omezení znečištění způsobeného plasty Polypropylenové nádobí Foto: Depositphotos Greenpeace: Výroba plastů ohrožuje zdraví milionů lidí Starý odlupující se nátěr Foto: Piqsels Všudypřítomný, přesto opomíjený zdroj mikroplastů – barvy a nátěry
Další články autora |
Luboš Pavlovič: Jednání o globální úmluvě o plastech zkrachovala. Zájmy ropných velmocí zvítězily nad ochranou zdraví a planety Luboš Pavlovič: Plán Evropské komise pro chemický průmysl slibuje dekarbonizaci, hrozí však, že upevní stávající toxický model výroby Vyschlá Kachovská přehrada u Záporožské elektrárny Foto: solovyova Depositphotos Dva roky po zničení Kachovské přehrady: Ozbrojený konflikt odhalil skrytou ekologickou zátěž

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

19.8.2025 06:54
spíš stačí si vytvořit koalici ochotných podat hromadnou žalobu za to, že mají v žilách mimo to i plasty. Stačí vytvořit scrrening obyvatel.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

19.8.2025 07:00
Plastová doba, plastoví lidé
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.8.2025 07:43 Reaguje na Michal Uhrovič
1*
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

19.8.2025 07:27
Pokud státy těžící ropu nepodpořili návrh opatření na omezení výroby plastů, asi jim ten záměr (nebo text) nevyhovoval. To se již při jednáních stává. Holt, příště budou muset účastníci takového setkání, vzít v úvahu též i názor svých oponentů. Na druhé straně, autor článku, dokonce mluvčí ekologického spolku Arnika, zpochybňuje legislativou stanovenou povinnost separace a recyklace plastů. Co tedy zbývá? Energetické využití v ZEVO, proti jejichž zřizování v ČR právě ta Arnika pořád bojuje, a tím podporuje byznys skládkování odpadů? Již v roce 2017, aktivista a člen Arniky, pro tisk tvrdil: „Nebudeme si nic nalhávat, odpadový systém, který nemá na svém konci skládkování či spalování, neexistuje,“
Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/odpad-z-vysociny-se-bude-vozit-do-spalovny-v-brne.A170313_2311858_jihlava-zpravy_mv
Odpovědět

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 10

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 12

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 9

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 72

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 18

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist