Lucie Kubesa: Klimatický plán 2030 naráží v praxi na mantinely

Foto | Libor Šprysl

Závazný dokument pražského magistrátu má hodně bodů, které vedou k jedinému cíli. Vylepšit stávající nelichotivou situaci v oblasti životního prostředí. Ovšem ne vždy se daří dostat do souladu zájmy nás politiků, kteří máme vytvářet podmínky pro životní prostředí, se zájmy vlastníků pozemků.Jako konzervativní politička, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví Zastupitelstva hlavního města Prahy cítím povinnost respektovat soukromé vlastnictví.

Musím se přiznat, že hned první jednání výboru, který vedu, nastolilo zajímavý problém. Na jednání totiž přišli obyvatelé městské části Praha - Křeslice s voláním o pomoc. Na historicky stavebním pozemku se totiž majitel pozemku rozhodl vystavět tréninkovou hokejovou halu. Tím by mělo dojít k zastavění definitivně posledního volného pozemku v rámci obchodní zóny Čestlice, který je v územním plánu vyznačen fialově již od roku 1998.

Za 25 let se z pozemku stala oáza zeleně zarostlá vrbami, doplněná zapojeným porostem různých druhů křovin. Na okraji pozemku protéká Černý potok, kterému se podařilo v obdobích vyšších srážek udělat z tohoto pozemku mokřad. Přítomnosti vrb začal využívat krásný motýl z čeledi babočkovitých batolec červený, několik druhů čmeláků, vlhká půda vyhovuje také obojživelníkům. Výstavba obchodní zóny Čestlice zásadním způsobem negativně ovlivňuje podmínky pro existenci sousedící unikátní Dendrologické zahrady, která je několikrát v roce ohrožovaná při vyšších srážkách zatopením. Pokud by vyrostla na místě mokřadu hokejová hala, obávám se, že následky budou mnohem horší.

Situací, kdy se územní plán a ochrana životního prostředí dostávají do rozporu nejen v případě relativně malého mokřadu v Křeslicích, je mnohem více, v současné době se válčí o zeleň v Praze 9, a to v mnohem větším rozsahu. I zde se jedná navíc o biotop, který je domovem zvláště chráněných živočichů jako v Křeslicích. Opět jde o pozemky se statutem stavební, které patří soukromému vlastníkovi. Místní obyvatelé mají zájem, aby hlavní město vykoupilo pozemky, nebo je vyměnilo za jiné. Mají plán, aby místo fungovalo v souladu s požadavky na vylepšování životního prostředí v hlavním městě. Nyní se zde nachází zahrádkářská kolonie, která má ale zaniknout. Ve snaze získat tyto pozemky dochází ke spolupráci jak vedení MČ Praha 9, tak obyvatel a známých osobností, což si starosta Devítky Tomáš Portlík (ODS) velmi pochvaluje.

Dlouhodobý program pražského magistrátu s názvem Klimaplán 2030 v sobě skrývá mimo jiné také úkoly, které před námi stojí v oblasti zádrže vody a vylepšování podmínek pro život obyvatel. Hájit „zelené oázy“, nebo stavět, aby se město dál rozvíjelo? To jsou otázky, které není jednoduché zodpovědět, zvláště pokud jde o nutnost hledat řešení na soukromých pozemcích. Osobně vidím cestu v tom, že u takových typů pozemků, které jsem popsala, by vedení město mělo začít přistupovat k tomu, jak pozemky s vlastníky měnit, případně je od nich vykupovat, protože je třeba myslet i na to, že nám mizí zeleň z města, a zároveň s ní i podmínky pro život chráněných živočichů. A to vše navzdory tomu, že se Praha staráo obnovu stávajících a výsadbu nových zelených ploch. Bohužel však povětšinou jen na vnějším prstenci města, mimo dosah obyvatel bydlících v širším centra města.

