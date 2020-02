Lukáš Hrábek: Proč je pro nás v Česku tak těžké pochopit, o čem je německá Energiewende

Lukáš Hrábek 10.2.2020 11:11 Reaguje na Vladimír Wagner

Pane Wagnere, Vaše schopnost vybrat si z textu jen to, co se Vám hodí, a ohnout cokoli do argumentu, že teď hned musíme postavit nové jaderné elektrárny, je na jednu stranu obdivuhodná. A nepřestává mě bavit. Nemám moc v úmyslu krmit trolly, ale jen krátce zareaguji na ty největší blbosti a argumentační fauly. Říkáte, že bojuji za dlouhodobé využívání plynu, to je z Vaší strany vyložené fantazírování. Za prvé já jsem striktně nenásilný člověk, který nikdy za nic nebojuje. Bojovat za mír totiž dává asi tolik smyslu jako souložit za panenství. Ve svém životě maximálně o něco usiluji, ale dlouhodobé využívání plynu to opravdu není. Když si přečtete znovu můj článek, o zemním plynu je tam za celou dobu jen jedna jediná zmínka (což je na bojovníka za plyn docela málo), a ta je ve smyslu toho, že z klasických energetických zdrojů se s nástupem obnovitelných zdrojů netlučou jen dva - přečerpávací elektrárny a plynové elektrárny. To je popis faktu, který byste měl jako člověk zajímající se o energetiku znát, nevyjadřuji tam ani pozitivní, ani negativní postoj k plynu. To si jen domýšlíte něco, co si domyslet chcete, jako ostatně většinou, když něco píšete. A jak je to doopravdy? Nemyslím si, že by energetika budoucnosti měla být založená na klasických zdrojích, to je myslím z mého článku a z mých aktivit patrné. Zemní plyn zřejmě jako tranzitní palivo přežije v mixu o něco déle, ale nakonec tam nebude. Další bod: Greenpeace usiluje o to, aby vyspělé státy (včetně ČR a Nemecka) opustily uhlí v energetice co nejdříve, pokud možno do roku 2030, a aby státy EU byly uhlíkově neutrální do roku 2040. To opět nedává zemnímu plynu možnost fungovat dlouhodobě a Greenpeace za to tedy opravdu "nebojuje". Za třetí - jasně píšu, že Energiewende začala v roce 1980, tedy před založením německé Strany zelených. Ještě dodám, že to bylo i dříve, než byla v listopadu 1980 založena německá pobočka Greenpeace, a 23 let předtím, než se narodila Greta Thunberg. Energiewende je tedy něco, co nejdříve v západním a poté ve sjednoceném Německu chtěla společnost, nejen zelení aktivisté. Za čtvrté: k tomu solárnímu boomu - velmi častý argumentační faul. Autorem pozměňovacího návrhu, který omezoval možnosti omezení podpory pro soláry byla poslankyně ČSSD Iva Šedivá. Měl v té době asi nějakou vnitřní logiku, aby tu schválenou podporu obratem nezrušil či nezměnil ERÚ. V okamžiku, kdy drasticky klesla cena solárních panelů a podpora začala být přepálená, mohli politici v ČR toto opatření celkem rychle zrušit a neudělali to. Vláda Jana Fischera, která v té době byla u moci, se nechtěla do tohoto kroku pouštět s tím, že je vládou úřednickou a udržovací a nesmí dělat velká rozhodnutí, zatímco se chystala na prolomení limitů těžby v severních Čechách a destrukci Horního Jiřetína, proti čemuž se organizace Greenpeace v té době prioritně stavěla. Za páté: kdyby se Temelín nepostavil, role uhlí v ČR by nebyla "radikálně větší", ale stejně velká, protože od postavení Temelína jedeme masivně na vývoz a k omezování uhlí nedošlo. Opět píšu v článku.

Odpovědět