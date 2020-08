Maroš Sovák: Je čas začít utrácet veřejné prostředky cirkulárně aneb o zelených veřejných zakázkách

Jan Šimůnek 26.8.2020 08:46 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Tržní ekonomika, do níž neblábolí zástupy zkorumpovaných úředníků.



A bez šíleností typu odvolání nevybraného uchazeče o dodávku toho či onoho (které v praxi vedou k tomu, že se vezme ten nejlacinější šunt, protože cena je to jediné, přes co při případném soudím řízení "nejede vlak").

Převeďte si tuto absurditu do běžného života: Koupíte si v létě zmrzlinu a dostanete žalobu od desítek stánkařů s odůvodněním, že ten ji má sladší, ten ji má barevnější, ten zase vychlazenější (atd.). V praxi byste pak nemohl koupit nic.

