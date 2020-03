Martin Vrtiška: Francie a Švédsko rozjely biometan. Uděláme to i my?

Vladimír Wagner 6.3.2020 08:22

Vzhledem k tomu, že se bioplyn a biomasa intenzivně využívají k vytápění i výrobě elektřiny. A pan Vrtiška nám toto využití propagoval nedávno (právě projekty na výrobu elektřiny z bioplynu jeho firma provádí). Nedovedu si tak představit, že by u nás bylo tolik biologického odpadu, aby se pokrylo vše, kde by to pan Vrtiška chtěl vidět. Mám obavy, že, pokud by se na tyto výzvy opravdu dalo a takové projekty by se nějak významně zadotovaly, tak to dopadne zase tak, že se bude pěstovat kukuřice či jiné plodiny speciálně pro produkci bioplynu a navíc se bude ještě méně bioodpadu vracet na pole. Můj závěr je, že u nás bioplyn z odpadu ano, ale opravdu jen lokálně v místech dostatečné produkce odpadu, který se nedá vrátit na pole.

