Matěj Hollan: Skoro všechno, co potřebujete vědět o brněnském odsunu nádraží, na který už zase nejsou naštěstí peníze
V případě odsunu se dějiny opakují. Cyklicky se navrací snahy o odsun na nesmyslné místo, kde nejde uzel napojit na kapacitní povrchovou městskou hromadnou dopravu (podpovrchovou Brno nemá, o tom níže). Jak se prokázalo i ve velké studii proveditelnosti z toku 2017, nejde vymyslet vedení povrchových linek a tratí MHD, aby se to aspoň zpovzdálí blížilo současnému stavu. Za 100 mld tak dostaneme horší dopravní obslužnost. Bomba.
Cyklické návraty pokusu o tuto dopravní sabotáž jsou tu už asi 110 let, ta poslední fáze trvá s přestávkami asi 25 let a je strašně únavná.
Ta minulá ale skončila přesně tak, jak snad skončí i tato. Na tom, že ten projekt je ekonomická sebevražda, která má jako bonus záporné přínosy.
V listopadu 1987 poslala takto Brno s odsunem nádraží vyloženě do .... komunistická Státní banka Československa a řekla, ať si to Brno zaplatí samo, když ten nesmysl pořád vyžaduje, přestože se Brnu tehdy za 20 let činnosti, tzn. od 60. let, nepodařilo rozumným způsobem prokázat, že je to realizovatelné a ufinancovatelné.
Konkrétně tehdy Státní banka sdělila toto (ano, takto kostrbatě, zásadní je poslední odstavec, varianta A je odsun, varianta B centrum):
"V současné době můžeme konstatovat, že náš předpoklad o propracovanosti a vyjasněnosti var. A vzhledem k jejímu řešení zhruba 20 let a v důsledku toho předpoklad o jednoznačném a snadném prokázání účelnosti přestavby uzlu podle ní formou zpracování zaměnitelné varianty se nesplnil. Ve var. A se vyskytuje daleko více závažných problémů ze strany železnice i města než u var. B. Jde i o takové problémy, které vyvolávají pochybnosti o její hospodárné realizovatelnosti. (...)
Z uvedených základních skutečností lze pak dle našeho názoru vyvodit tyto závěry pro volbu příslušné varianty:
a/ varianta B prokazuje, že potřebných cílů lze dosáhnout při nižších "železničních" investičních nákladech, menším záboru zemědělské půdy a kratší celkové době výstavby;
b/ pokud je tedy i přesto použití varianty A natolik nutné a nezbytné z hlediska potřeb města Brno (tak, jak se to dokumentace snaží dokázat), měl by být rozdíl nákladů mezi dvěma variantami hrazen z jeho prostředků. na vědomí: FMD odbor expertizy
STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKA"
Na tom se za ty roky mnohé nezměnilo - po dalších 38 letech se ukázalo, že tehdy to bylo asi ještě moc optimistické a že nestačily ani čtyři desetiletí, aby se tato železniční kvadratura kruhu proměnila v realitu.
Jediné, jak se v rámci studie proveditelnosti dostal odsun nádraží v roce 2017 do zelených čísel a nebyl tedy automaticky odepsán, byla manipulace s časem realizace. Odsun totiž byl v této studii lživě prezentován jako v podstatě hotová věc, která se může začít hned stavět.
Konkrétně se na straně 69 dané Studie proveditelnosti z roku 2017 píše toto:
"Doba výstavby a etapizace se pro jednotlivé projektové varianty liší. Ve variantě A je z důvodu její pokročilé připravenosti a jejího souladu s územním plánem města Brna uvažováno zahájení realizace v roce 2020. Varianta B je pak oproti tomu zpracována doposud pouze do úrovně studie proveditelnosti a je v rozporu s platným územním plánem msta Brna. Proto je v tomto případě nutné zpracování nového územního plánu města Brna a podrobných projektových dokumentací. Z tohoto důvodu je zahájení realizace této varianty uvažováno v roce 2026. Doba výstavby je ve všech variantách obdobná v délce cca 6 – 7 let."
Rok 2026, kdy měl být odsun nádraží hotov, je za měsíc a pár dnů. Rok, kdy podle té samé studie měla začít varianta v centru. Onen začátek realizace "až" v roce 2026 byl prakticky jediným parametrem, kde bylo nádraží v centru horší. Ve všech dopravně ekonomických parametrech jinak dramaticky vyhrávalo.
(Toto je ostatně u odsunu nádraží folklorem, v nultých letech se jako zaručeným rokem mávalo letopočtem 2010, v médiích to doteď dohledáte a je to velká prdel.)
Lež má ale krátké nohy a po 8 letech od dokončení studie proveditelnosti se vlastně nic nezměnilo, tedy s jednou výjimkou - navzdory snahám naštěstí již bývalého hlavního architekta Michala Sedláčka vyšlo ze studie proveditelnosti na brněnské metro, že tento systém by byl výhodný ve všech variantách, dokonce i v železniční, tedy na náklady Správy železnic. Sedláček se iniciativně sám rozjel do Prahy, aby se pokusil tuto studii ohnout, ale nepovedlo se a ukázalo se to, co muselo. Že pro Brno je podzemní kolejový systém přínosný a že je pro veřejné finance ekonomicky výhodný (tuto studii předpokládala ta hlavní studie proveditelnosti na celý železniční uzel, místo, aby byla hotová v roce 2020, tak byla hotova letos, stát má totiž na všechno neomezeně času, čas nemá žádnou ekonomickou hodnotu, 5 let sem, 5 let tam...)
No a tady jsme vlastně opět na začátku, stejně jako v předchozích 60 letech - z výše řečeného a dopravními technology odborně doloženého plyne, že po povrchu se odsun nádraží obsloužit nedá. Došlo by k fatálnímu poškození Brna, jeho obyvatel i dojíždějících. A to jakože opravdu strašně moc, protože dopravně-ekonomicky stojí řešení napojení odsunu nádraží na MHD ve studii proveditelnosti na imaginárních trolejbusech virtuální trolejbusovou linkou s absurdně krátkými jízdními dobami zcela v rozporu s realitou. Při vědomí toho, že to nikdy nebude a byt nemůže, je výhledem jen opravdový nefalšovaný a trvalý kolaps.
Aby to v případě odsunu dopravně fungovalo, je potřeba mít pod městem kapacitní železnici. Na ni by se ale odklonilo několik jihomoravských linek, které dnes jezdí po povrchu, a tím by se už navždy uvolnila kapacita na stávajícím nádraží, které by tedy nepotřebovalo už žádné další rozšíření a pobralo by případný nárůst přepravy.
Za daleko menší investiční náklady tedy můžeme udržet ideální polohu nádraží s nejlepším možným napojením na uzel MHD.
A jako bonus tím rozetneme i efektivitu VRT, pokud se někdy v Česku realizují (nastupující vláda AB je prakticky odepsala, nejsou na ně peníze, jde o bilionovou investici, z programového prohlášení:
"Připravíme kroky pro realizaci doplňkových dálnic s plánovaným dokončením do roku 2050. Prioritou u železnice budou stávající koridory, kde postupně zvýšíme rychlost na 200 km/hod, a to na úsecích v délce min. 70 km. Provedeme důkladnou analýzu realizovatelnosti všech předpokládaných úseků vysokorychlostních tratí a v jejich přípravě budeme pokračovat rovněž v návaznosti na možnosti rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.")
Pokud by se to ale někdy udělalo, tak příčetným lidem na SŽ (ano, i tací tam jsou) už dávno docvaklo, že na chiméru odsunu nádraží nejde pasovat zásadní infrastrukturní projekt. Tak Brnu i přes jeho vztekání oznámili, že VRT budou zastavovat na Brně Jihu.
No a teď si vemte tu katastrofu. VRTka zastaví někde v háji, kde není a nebude obsluha MHD. Od tam se posunete něčím na odsunuté nádraží. A teprve tam se narvete do přecpané šaliny, která vás ve většině případů jen doveze na hlavní přestupní uzel. Místo jednoho přestupu z vlaku na MHD máte tři. Příšerný.
Zachování nádraží v centru s "metrem" to řeší dvojmo. Buď vlakem na hlavní, nebo právě metrem už často na cílové místo.
Na sto tisíc procent můžeme také říci, že současně realizovat odsun nádraží a současné městský tunel stát nebude, dostáváme se totiž už do zcela bláznivých sum.
Takže zbývá holá realita očištěna od manipulativních žvástů o tom, že odsun nádraží se teď hned postaví. A tou je, že stát může vyřešit jednou pro vždy kapacitu železnic v rámci brněnského uzlu a současně i kapacitu hromadné dopravy v rámci Brna i širší aglomerace tím "metrem". Které navíc klíčovým způsobem podpoří rozvoj jižní části Brna.
Takto jednoduchý, nebo pro někoho možná složitý, to je, v zásadě jde ale prostě o střízlivý pohled na realitu veřejných financí a na jejich účelné vynakládání. Úplně stejně jak v tom roce 1987, kdy to Státní banka Československa napsala tak, aby to bylo jasný jak facka.
Bonbónek závěrem: Prior brněnští komunisti postavili v roce 1984 těsně u nádraží proto, aby takto na sílu zablokovali možnost jeho rozšíření na daném místě. Byl to jejich šprajc, kterým si chtěli na tehdejším státě vytrucovali odsun. Výše uvedeným způsobem je s tím státní banka poslala k čertu.
Dalších 40 let se pak Priorem/Tescem operovalo, že blokuje možnost rozvoje železnice. I to se sice ukázalo jako lež, kapacitně šlo rozšířit i tak. No a dnes už žádný Prior není. Kdyby se toto bývalo bylo koordinovalo, už dnes mohlo být o jednu dvě koleje víc a na dalších pár set let bylo vystaráno. Ale proč radši další půl století netrucovat...
