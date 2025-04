Matěj Pomahač: Aprílová zima vs ovocné stromy

pavel peregrin 9.4.2025 07:03

Konstatování faktů, ale lze v podstatě souhlasit. Co se týká ochrany květů či plůdků proti mrazu, daleko jednodušší a poměrně účinnou metodou, vhodnou hlavně pro zahrádkáře je na večer před očekávaným mrazem důkladně zavlažit zem pod stromem. Je to stará zahradnická praktika. Vykuřovat se nedá všude a jedna svíce naprosto nestačí, to by musely být pod stromem nejméně tři. A svíce pro malospotřebitele stojí okolo 500,- Kč, tudíž ekonomika ovoce jde pak do háje. Samozřejmě lze květy zmlžit postřikovačem,ale to předpokládá dělat to někdy po půlnoci, než jde mráz.

Ze všech těchto důvodů je ta zálivka pro zahrádkáře nejefektivnější.

