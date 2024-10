Matěj Pomahač: Na jaře už nezaseju. O zemědělství a fotovoltaice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Pomahač To bude mít traktorista radost.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Pomahač Tady se to bude rozrůstat.

Byl jsem v úrodném Polabí na půdách černých jako noc. Tedy na těch úplně nejlepších.Hospodář má 70 let a je už delší dobu na vozíku. Dlouho choval prasata a pěstoval obili a olejniny, ale z původních 500 hektarů mu nyní zbylo posledních 150. Na vsi jsou soukromí hospodáři celkem tři, ale hodně půdy zde v posledních letech skoupily či do pachtu získaly dceřiné firmy největšího českého holdingu, jehož ekonomickým možnostem se těžko konkuruje.

„Obec se má rozrůstat a připravila záměr výstavby fotovoltaické elektrárny a parcel pro novostavby rodinných domů", vysvětluje a potřebuje pomoc se zákresy a vyčleněním půdy mimo jeho obhospodařovanou registrovanou výměru. Celkem má přijít asi o 10 hektarů, a to zrovna těch nejlepších polí, která mu ještě zbyla.

„Volali mi z obce před pár týdny, že mají vybraného solárního investora... zrovna jsem vybíral osivo. Tak jsme to jen po strništi podmítli a na jaře holt zasejeme o deset hektarů slunečnice méně,“ dodává.

V posledních letech mizí v Česku každý rok přibližně 700 hektarů nejcennější zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby.

A pro solární elektrárny, které našemu národu kupodivu nevadí tolik, jako větrníky.

Zdaleka to tedy není jen vodní a větrná eroze, co ničí českou půdu a krajinu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Pomahač Černozem.

Parlament v květnu přijal zákon, který by měl podobným záborům nejkvalitnější zemědělské půdy zamezit.

Navíc stát zavedl zajímavé možnosti agrivoltaiky, tedy možnost pěstovat pod solárními panely například borůvky či pást ovce.

Bohužel je účinnost klíčových ustanovení odložena až od ledna 2025, takže se investoři snaží stihnout ze zemědělského půdního fondu vyčlenit všechno, co se jenom dá.

„Na obci mi nedokázali vysvětlit, proč to nepostaví na trvalých travních porostech, které mají v majetku, a kde ty vagony pšenice nevyrostou. Ještě mi to takhle nešťastně vyčlení, a to pěkné, velké, obdélníkové pole mi rozdělí na tři díly – traktorista bude mít radost,“ dodává.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Pomahač Škoda jí.

Obcházím pole, měřím GPS signál pro zákres co nejpřesnější polohy, potřebný pro několikanásobné kolečko úředních změn, sleduju činící se minibagr vybraného investora, a v rukou prosýpám krásnou, vonící a prohnojenou půdu... na které teď bude dalších 30 let (s možností další opce) stát fotovoltaická elektrárna... dodávající proud do sítě, což energetickou soběstačnost vsi moc nepodpoří, zato tu potravinovou tu zas trochu sníží.

reklama