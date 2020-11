Michaela Šojdrová: Evropa musí následovat Českou republiku a zakázat klece pro slepice

Marcela Jezberová 16.11.2020 09:02

A proč by se tím EP měl zabývat? Ten to nechá na jednotlivých státech, neboť kdo chce sám sebe znevýhodnit, ať to klidně udělá a sám si to taky řeší. Rozumní podnikatelé už jsou zaháčkovaní na Ukrajině i jinde a vejce budou vyrábět v klecích a tahat do EU dál. EU si to svoje zemědělství udržitelně dovede ke krachu a nebude jí to dlouho trvat. Průšvih je, že jí vůbec nevadí (nebo nedochází?) že tak podporuje neekologii v ostatních částech světa.

