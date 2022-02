Michal Berg: Tajné jednání vlády schválilo smlouvu s Polskem o dolu Turów, která je pro Česko nevýhodná

Svatá Prostoto 3.2.2022 11:38

Že je ta dohoda, alespoň tak, je prezentována v médiích, nic moc, v tom souhlas. Otázkou nicméně je, zda je reálná šance dokopat pšonky k něčemu lepšímu a to i s vědomím toho, že si nechat si od nich dělat na hlavu by byla samozřejmě chyba, ale zase být spolu na nože jak za Masaryka taky není to pravé.



Takže by pan Bergr měl udělat dvě věci. Především se zamyslet, proč je i se svojí slavnou SZ tam kde je, tedy v řiti, a tím pádem do toho může mluvit asi jako Fanouš v hospě u škopku. A za druhé by mě fakt zajímalo, jak by reálně dosáhl něčeho lepšího, než asi teď dosáhne Fiala&spol.

