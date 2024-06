Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Riese Müller Cargokolo.

Tento týden se rozhodne, zda Praha vypíše dotační program na cargokola pro podnikatele. Může se jednat o obrovský impuls pro mikromobilitu v Praze. Pojďme si shrnout informace, co se ke mě dostaly.Michal Vintr Navrátil: Dotace na cargokola? Škoda to nezkusit V tomto týdnu se rozhodne, zda Praha spustí dotační program na cargokola pro podnikatele, což by mohlo představovat významný impuls pro rozvoj mikromobility ve městě. Je důležité shrnout dostupné informace a posoudit potenciál tohoto projektu. Peníze určené pro Českou republiku jsou již k dispozici, a to v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomik členských států EU a podpořit ekologickou a digitální transformaci v souladu s prioritami EU.

Původně mělo dotaci administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které již nyní poskytuje podporu ve výši 1,5 miliardy korun na elektrická auta a nabíječky. Nicméně, kvůli administrativním kapacitám a časovému zpoždění byla možnost správy této dotace (cca 50 milionů korun) nabídnuta Praze, která jinak na většinu dotací kvůli relativnímu bohatství regionu nedosáhne.

Nyní je rozhodnutí na stole Zdeňka Hřiba, náměstka pro dopravu Hlavního města Prahy. Nicméně, politické vedení města váhá, zda se dotace skutečně vyčerpá, a proto bylo provedeno dotazníkové šetření, aby se zjistil zájem podnikatelů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Yoonit Cargokolo.

V současnosti již v Praze jezdí velké množství nákladních elektrokol, ať už u soukromníků, nebo podnikatelů. I když oproti situaci na Západě je zde stále užití spíše okrajové. Je evidentní, že cargokola nebudou přepravovat velké a těžké náklady, jako jsou lednice nebo tuny písku. Nicméně za poslední týdny jsem obdržel pozitivní ohlasy od kaváren, malých pekáren a firem poskytujících silniční asistenci, které by cargokola rády vyzkoušely, ale bez dotace je pro ně tato investice do inovace příliš nejistá.

Pokud se tento projekt úspěšně rozběhne, mohl by významně snížit počet jízd dodávkami a auty po Praze. Ať už s touto dotací souhlasíte nebo ne, peníze jsou již k dispozici a bylo by škoda je nevyužít. Dotace nejsou čistě ekonomickým nástrojem, ale politickým, a v tomto případě podporují záměr EU v oblasti ekologické transformace.

Pokud se dotace neschválí, peníze se vrátí do EU a Česká republika by mohla čelit sankcím a reputačnímu poškození. V jiných zemích, například v Pobaltí, podobné dotační programy již úspěšně fungují.

Závěrem lze říci: Škoda to nezkusit.

